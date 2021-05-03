日經：日半導體原料廠擴大台、韓生產規模

日本半導體原料廠大舉擴大台灣、南韓生產規模，台灣的部分包含信越化學 (4063-JP)、昭和電工 (4004-JP)、三井化學 (4183-JP) 等實施增產，而南韓方面則有東京應化工業 (4186-JP)、大金工業 (6367-JP)、昭和電工。

根據《日本經濟新聞》2 日 (週日) 報導，信越化學在台灣的全新感光材料工廠已開始運作，若將日本國內工廠的產能提升併入統計，設備投資額約高達 300 億日圓，而過往只在日本生產的 EUV(極紫外光) 用感光材料，也在台灣展開生產。

昭和電工子公司的昭和電工半導體材料 (原本的日立化成)，也預計 2023 年前砸 200 億日圓，在台灣及南韓針對矽晶圓用研磨材料與電路板材料的生產進行強化。

三井化學則是在 2021 年 4 月 8 日宣布，該公司要增加半導體製程工程用膠帶「ICROS」的產量，預計投資近 100 億日圓強化台灣高雄工廠的生產設備，三井化學該項投資計畫，預定 2023 年開始運作，屆時三井 100% 出資的子公司台灣東喜璐機能膜，生產能力將拉高到目前的 2 倍以上。

日本信越及 SUMCO(3436-JP) 兩家公司，在全球矽晶圓市場共拿下約 6 成市占，感光材料方面，日系廠商則拿下近 9 成市占率。

日本企業持續增加在台灣與南韓的投資，根據日本央行 (Bank of Japan) 國際收支統計，截至 2019 年為止，日本直接投資在化學 / 醫藥領域的金額持續成長，而半導體相關材料更是帶動成長的主要原因。