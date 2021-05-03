不懼疫情威脅 印度股市逆勢反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國消費者信心指數升高至疫情以來最高點、初請失業救濟金人數降至疫情以來最低，但投資人反而擔心通貨膨脹率將升高，加上拜登再度表示將企業與富人加稅，美股微幅上漲 0.02%；

2. 歐洲央行首席經濟學家警告歐洲仍未實現完全復甦，歐洲第一季經濟成長再度陷入萎縮，歐洲股市下跌 1%。

新興市場

1. 中國政府持續就反壟斷議題對多家互聯網企業進行約談，並傳出騰訊面臨的罰款金額將突破百億人民幣、美團正被立案調查，中國股市下跌 1.7%；

2. 台灣第一季經濟成長率高達 8.16%，創下 10 年以來最高紀錄，台灣股市上漲 1.5%；

3. 雖然印度每日新增病例與死亡人數持續升高，但印度股市仍呈現大幅盤整，上週在金融與工業類股上漲帶動下，印度股市上漲 1.9%。

債券市場

1. 美國經濟數據亮眼，美國政府 10 年期公債殖利率回升至 1.63%，美銀美林美國政府債券指數下跌 0.3%；

2. 資金持續流向高息資產，亞洲與全球高收益債券利差持續下降，美銀美林亞洲高收益與全球高收益債券指數分別上漲 0.4% 與 0.2%。

原物料、匯率

1. 各家機構對美元看法分歧，上週美元指數在強勁經濟數據帶動下，反彈 0.5%；

2. OPEC + 對今年原油需求看法樂觀，認為疫情期間累積的過剩庫存將於本季消化完畢，激勵油價上漲 1.7%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/5/3（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/30）

資料來源: Bloomberg，2021/5/3（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/4/30）

三大市場關鍵事件及分析

1. 逼近 10 年低點，高收益債利差快速收斂

今年以來，CCC 及以下評級全球高收益債券利差從 871 降至 700 個基點，接近 10 年最低點的 669 個基點，整體全球高收益債券則由 410 降至 359 個基點，資金明顯轉向較高收益券種。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，均採美銀美林債券系列指數，2021/4/28。

2. 美國汽車銷售旺，有利油價

美國車市跟房市一樣暢旺，隨著疫苗施打數量增加與夏季用油旺季逼進，美國原油消耗將進一步升高，但美國原油生產量依然維持在每日 1,100 萬桶，有利油價上漲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/28。

3. 成熟國家拉動需求，原物料行情還沒漲完

主要國家的製造業復甦動力極為強勁，其中歐美成長的力道最強，且現在大部份企業庫存仍處較低水位，為因應全球需求提升，將更加刺激上游原物料價格行情。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/29。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/4/28。

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