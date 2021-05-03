〈台股盤中〉帶量殺長黑一度大跌逾280點 回測月線支撐

台股連續假期後，受到費半下跌，國內新冠疫情加溫等因素影響，今 (3) 日開低走低，且盤中持續爆量，電子股更出現恐慌性殺盤，指數盤中一度大跌 288 點，分析師等對台股現在看法都轉趨保守，建議投資人保留高水位現金為宜。

分析師黃漢成並指出，目前台股大盤的支撐點先看月線 17066 點。

台股大盤今天早盤以 17505.52 點開出，最高 17546.94 點，最低 17278.34 點，市場預估成交量 6470 億元，盤中雖有金融股、傳產股及防疫股撐盤，但電子股賣壓沈重，造成大盤指數欲振乏力。

台股多頭指標台積電 (2330-TW) 盤中也不敵市場賣壓，股價跌破 600 元整數關卡，拖累整體電子股包括 IC 設計、面板股等賣壓全數湧現。

黃漢成指出，今天大盤開低走低，另一個原因在於上週四股價強勢的聯發科 (2454-TW) ，開盤直接走跌，盤中更大跌超過 7%，市場資金轉移明顯轉入防疫股，如毛寶、恆大等。

國泰證期顧問協理簡伯儀說，依目前台股在高檔的走勢來看，大盤帶量殺盤，回檔的風險與壓力增加極高，手中以保留高成數的現金為宜。