ECB副總裁：待疫苗接種加快、經濟加速 可著手讓寬鬆舉措逐步退場

根據《路透社》週一 (3 日) 報導，歐洲央行副總裁戴金多斯 Luis de Guindos 表示，一旦新冠疫苗接種加快、經濟也加速到關鍵水準，歐洲央行就可以開始著手讓緊急的寬鬆措施逐步退場。

戴金多斯在接受義大利大報《共和報》(La Repubblica) 訪問時表示，如果疫苗接種的速度加快、歐洲成人的 70% 在夏天之前完成接種，且經濟也開始加速的話，在金融政策面所採取的緊急模式就可以開始考慮階段性的退場。

他認為金融政策的正常化，必須配合經濟正常化的步調來作調整。

歐洲在截至目前，接受第一劑疫苗接種的人數還未滿 3 成。專家們表示，在 7 月底前要讓 7 成人口完成第二劑接種的可能性低，認為將目標設在 8 月底應該較為實際。

戴金多斯提出警告，勿讓金融寬鬆政策持續過久，因為隨之而來的副作用、其破壞力有可能與過早解除相關舉措的傷害程度不相上下。實施期間若過度拉長，很可能帶來道德風險、並讓一部分的歐洲經濟殭屍化。

目前歐洲多數的服務業務，有很大部分是仰賴政府支援。戴金多斯強調，就算壓迫到政府財政，相關支援也必須階段性的退場。在歷經危機之後，這類支援的逐步退場務必慎重進行，否則復甦步調有可能出現停頓風險。