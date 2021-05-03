永信建設高雄建案密集入帳 首季獲利年增5.07倍 EPS 1.22元

台灣南部建商永信建設 (5508-TW) 今年首季有高雄建案密集入帳，永信今 (3) 日公布 2021 年第一季財報，稅後純益 2.65 億元，為 7 年來同期獲利新高，季減 31.03%，年增 5.07 倍，每股純益 1.22 元。

永信預計，今年接下來新推案包括三民區高醫附近及楠梓區兩案共三大住宅案，其中高醫案總銷預估 22 億元，楠梓區兩個住宅案總銷仍待進一步確定。

永信建設 2021 年第一季營收 8.97 億元，毛利率 39.83%，季減 0.54 個百分點，年增 10.67 個百分點，稅後純益 2.65 億元，為 7 年來同期新高，季減 31.03%，年增 5.07 倍，每股純益 1.22 元。

永信建設第一季營收為 7 年來最高，去年完工的案子耘川、翡翠流域、R5 新世紀、及天睦陸續進帳，而 2 月完工的耘川案，也有 21 億元的總銷金額。

永信建設 2020 年稅後純益 8.08 億元，年增 85.45%，每股純益 3.71 元，董事會通過去年盈餘每股擬配發 3.34 元股利，也創 6 年來新高。

永信建設在 6 月 16 日將召開股東會，並且將進行董事全面改選。