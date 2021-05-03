新北市再生條例都更第二案整合成功 打造智慧型住宅大樓

新北市政府都市更新處輔導採用新北市再生條例 (新北市再生條例第二案) 於 109 年 3 月 20 日完成危樓拆除及送照程序，並將於今 110 年 5 日 1 日舉行開工動土典禮，該案由智寶建設投資興建，預計將打造出地上 13 層地下 2 層，共計 24 戶之智慧型住宅大樓。

智寶建設楊國志董事長指出改案是新北市三重區福德北段 138 地號為五樓頂加雙拼公寓，於 102 年元月經新北市政府核定為海砂屋危樓應立即拆除，但因兩棟五樓公寓整合不易，八年多來歷經四家建商都未能整合成功，終於在 108 年經新北市政府都市更新處積極輔導下採用新北市再生條例及智寶建設讓利給住戶，才得以整合兩棟住戶意見，透過政府及建商與住戶的努力即早重建安全適居的家園。

(圖: 智寶建設提供)

該案所在路段及周邊範圍為三重區三和夜市繁榮商圈，位置極佳，將由智寶建設投資興建，恆生建築師事務所設計規劃，未來在基地重建後將納入耐震、智慧建築設計，預計將打造出地上 13 層地下 2 層，共計 24 戶之智慧型住宅大樓，格局規劃以 2~3 房、24~38 坪為主，打造出更舒適便利的生活環境，因為此案地段交通便利，鄰近捷運蘆洲線三重國小站與新莊線三重站並臨國道 1 號三重交流道與台北橋，周邊還有三和市場及介壽廣場等商圈，生活環境佳，推出以來已經銷售 7 成，且 2 房產品已完銷，顯示在剛性需求下區域買氣正夯。