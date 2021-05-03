兩大貨物稅減徵優惠 財委會今完成初審同意延後落日

立法院財政委員會今 (3) 日審查《貨物稅條例修正草案》，在朝野立委高度共識下，拍板通過行政院版本完成初審，也就是購買指定節能家電與汽機車汰換的減稅優惠，將分別延長至 2 年、5 年。

換言之，民眾購買節能家電貨物稅減徵將延長至 2023 年 6 月 14 日截止；而汰換老舊汽機車的減徵貨物稅優惠則延後至 2026 年 1 月 7 日為止，同時放寬報廢中古機車與購買新機車，非同一人也能適用減稅優惠。

為鼓勵民眾購買節能家電，財政部自 2019 年 6 月 15 日實施，購買能源效率第 1、2 級的電冰箱、冷暖氣機與除溼機等節能家電，每台最高可享貨物稅減徵 2000 元優惠，實施辦法將在今年 6 月 14 日屆期，今日財委會完成初審，相關優惠將再延長 2 年，至 2023 年 6 月 14 日為止。

至於汰換中古汽、機車，出廠滿 6 年以上的汽、機車，其中汽車每輛補助 5 萬元、機車補助 4000 元，實施為期 5 年也已在今年 1 月 7 日屆期，今天同樣根據行政院版，同意再延長 5 年，並回溯至今年 1 月 8 日起適用，相關優惠將延長至 2026 年 1 月 7 日為止。

機車部分，也同步取消登記滿 1 年的車輛才能申請限制，且未來報廢車輛與購買新車也不限於同一人、本人配偶或二親等內的親屬，即便報廢與購買新車非同一人，也能申請適用。