日企首家來台掛牌 IKKA-KY搭電動車商機 全年獲利樂觀

能率集團旗下第一化成控股 IKKA-KY(2250-TW) 預計 5 月底掛牌上市，成第一家來台上市的日本企業，IKKA 60% 營收來自汽車零組件，在新能源車成長趨勢下，主力產品 EPB 電子剎車系統出貨暢旺，第一季稅前盈餘 0.71 億元，年增 243%，每股稅後純益 2.37 元，法人估，IKKA 今年營運有望寫新高。

IKKA 主要業務是提供客戶精密塑膠零組件及模組的設計、製造服務，為日本汽車供應鏈 Tier2 製造商，產品別有「汽車及電動車」、「衛浴家電」、「電動工具機」等，以汽車占營收比重最高達 60%，電動車占比不到 5%，成長空間大。

IKKA 董事長胡湘麒指出，電動車情勢看漲，對電動化相關零件需求也可望大幅提升，今年營運表現值得期待。

胡湘麒進一步說明，今年資本支出約 1.2 億元，主要用於中國 EPB 自動化生產線的改良以及增設，預計產線將由去年的 19 條增至 22 條，帶動 EPB 營收占比從 17% 增至 20%，尤其 EPB 毛利率高於 20%，優於平均毛利率，有望藉此進一步推升獲利。

過往 4 年 IKKA 每年毛利率約落在 16.4-17.5% 左右，胡湘麒預估，今年毛利率有望在 20% 以上。

IKKA 汽車事業主要客戶是日本住友電裝、AISIN 等日系一階供應廠，終端銷售產品包括 EPB 電子剎車系統、電裝系統、轉向系統、車體配件，零組件供應的終端車廠為 TOYOTA、NISSAN、HONDA；而衛浴家電主要終端客戶為 TOTO，主要產品有智能免治馬桶自動開關模組的零組件及模組等；電動工具機主要客戶則是德國大廠 BOSCH。

為滿足客戶需求提供更多元的服務，IKKA 版圖擴及全亞洲，日本廠和中國廠生產銷售電子手煞車、衛浴家電零組件，越南廠則生產繼電盒零組件，馬來西亞廠負責生產電動工具機齒輪箱。

胡湘麒強調，母集團於中國設有 8 座廠的資源支持下，看好中國市場的發展前景，將全力在中國找尋成長契機。