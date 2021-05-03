安碁資訊Q1 EPS 1元 今年可望逐季成長

宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 今 (3) 日公布首季財報，受首季工作天數減少影響，單季稅後純益 1672.5 萬元，季減 39.65%、年增 4.86%，每股純益 1 元，展望今年，法人看好，隨著資安需求持續增溫、海外布局逐步貢獻，安碁資訊今年營運可望逐季成長，全年營運再優於去年。

安碁資訊首季營收 1.79 億元，季減 30.56%、年增 9.11%，毛利率 40.58%，季減 5.94 個百分點、年增 0.33 個百分點，營益率 11.49%，季減 1.6 個百分點、年減 0.29 個百分點，稅後純益 1672.5 萬元，季減 39.65%、年增 4.86%，每股純益 1 元。

展望今年，安碁資訊表示，下半年將擴大資安檢測業務，在事前預防檢測業務中，除過往弱點掃描、滲透測試、APP、DDoS 演練檢測外，將再新增 BAS(藍隊演練)、紅隊演練，透過測試防守、攻擊雙方服務，強化企業資安應變能力，也可望為營運再添動能。

海外佈局方面，安碁資訊指出，已陸續與泰國、印尼等服務整合商合作，拓展海外市場商機，隨著疫情趨緩後，今年也將重啟海外布局計畫，鎖定馬來西亞、菲律賓等東南亞市場，同時鎖定資安人才培訓、推出相關證照。

安碁資訊也將參與明 (4) 日至 6 日舉辦的台灣資安大會。