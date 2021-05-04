金融監理沙盒今年首案！100美元就可定期定額買全球ETF

金融監理沙盒今 (2021) 年進入實驗的首案登場，現行只能定期定額買基金、個股、台股 ETF，但阿爾發投顧攜手永豐金證券於今 (4) 日宣布，將推出定期定額全球 ETF 創新實驗，最低門檻 100 美元就可以定期定額投資全球 ETF。

金管會今年 3 月初核准永豐金證券和阿爾發投顧申辦複委託定期定額的金融創新實驗，最大亮點是投資人可以定期定額複委託投資美股 ETF，最低 100 美元、最高 700 美元，就能投資 4~6 檔全球 ETF。

此案為金管會今年核准的第一宗監理沙盒實驗，也是上路以來第 9 案。此案實驗為期一年，實驗規模上限新台幣 2 億元，最多限額開放 5700 人申請，顧問管理費為總資產的 0.7%，適合小資族投資。

阿爾發投顧董事長陳志彥表示，目前複委託只能以整股數單投資全球 ET，尚未開放額單 (碎股) 下單，要做到全球配置的投資組合 (4~6 檔 ETF)，並考量複委的手續費成本，每次投資金額動輒新台幣 100 萬以上才划算，這種金額不是年輕人和一般上班族有能力投資，有鑑於大部分人的第一桶金是靠時間和紀律存下來，定期定額投資全球 ETF 符合小族的需求，此案將不再讓想投資海外市場看得到而吃不到。

此項創新實驗計畫另一大特色是透過「行動身份識別服務 (Mobile ID)」進行實名身分驗證機制就可以完成線上開戶，也就是說，只要有 4 大電信公司的手機號碼，透過手機輸入門號及身分證字號，就可以經由所屬電信業者確認門號持有人真實身分，完成實名身分識別認證，並搭配電子簽章完成線上開戶。

若實際參與實驗，小額投資人可以定期定額投資全球 ETF 投資組合，並且投資人可以從阿爾發投顧取得機器人投資建議，透過 API 將交易指示串接到永豐金證券完成交易，阿爾發投顧機器人理財介面提供帳戶管理，包括查詢交易資訊、部位損益、帳戶餘額與配息金額。

阿爾發投顧表示，這次監理沙盒創新實驗計畫，讓更多小資族體驗機器人理財服務五大投資流程，包括：設定財務目標、評估風險屬性、進行資產配置、建構投資組合、監控與再平衡。

蘇嘉威也向主管機關喊話，目前台股已有零股交易，美股 ETF「碎股」也在此案開放，希望未來也能進一步開放台股「碎股」交易。