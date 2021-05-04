展碁首季EPS 0.78元 加碼增博瑞達集團持股

宏碁 (2353-TW) 旗下 3C 專業通路代理商展碁國際 (6776-TW) 今 (4) 日公布首季財報，在宅經濟動能挹注下，單季稅後純益達 5750.5 萬元、季增 11.88%，每股純益 0.78 元，展碁國際看好原物料市場，擬斥 836 萬美元(約新台幣 2.33 億元)，加碼投資博瑞達集團(Protrade)，持股比例將攀升至 51%。

展碁國際首季營收 40.65 億元、季減 7.64%，毛利率 4.92%、季增 0.7 個百分點，營益率 1.46%、季增 0.36 個百分點，稅後純益 5750.5 萬元、季增 11.88%，每股純益 0.78 元。

展碁國際今年除既有宅經濟通路代理外，也逐步擴大布局遊戲、家電產品代理，預期將帶動營運維持高檔。

展碁國際今日也宣布，將投資 836 萬美元 (約新台幣 2.33 億元)，以每股 5.225 美元，加碼持股博瑞達集團 (Protrade)1600 仟股，預計持股比例將從 19% 升至 51%。

展碁國際表示，加碼投資 Protrade ，是看好原物料市場需求，未來雙方深化異業結盟後，可望擴大展碁拓展代理產品領域、加速國際化，並發揮通路平台效益。

Protrade 成立在 2000 年，主要業務為合成橡膠、天然橡膠、塑膠及相關化學應用產品原料買賣、技術服務商，提供輪胎、鞋材、膠黏劑、輸送帶、高爾夫球等產業客戶，客戶涵蓋美國、加拿大、南美洲、中國及東南亞。