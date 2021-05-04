晶技4月營收衝高到15.92億元創新高 年增逾8成

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 今 (4) 日公布 4 月營收達 15.92 億元創新高，月增 39.86%，年增 83.99%，受惠重慶廠區旁住宅開發案交屋入帳 4.01 億元推升營收上揚，以石英元件本業營收而言，4 月營收 11.91 億元，也超越 3 月及去年同期的 8.65 億元，

晶技前 4 月營收 49.03 億元，年增 62.53%，晶技主管指出，重慶廠區旁住宅開發案，主要為配合地方開發需求而進行，2012 年與原取得 70 畝的重慶廠區建廠，並在毗鄰的 30 畝基地興建住宅，在投入興建完成後，第二季起交屋入帳，A、B 兩棟交屋金額入帳除 4 月的 4.01 億元，估 5 月入帳 3 億元、6 月及 7 月各入帳 1.5 億元，合計 10 億元。

晶技目前仍有 19 樓高的 C 棟大樓在下半年開始銷售，除保留晶技本身廠區自用需求，估有 11 層樓可售，預計 2021 年下半年開始銷售，銷售金額估為 2.8 億元，就整體建案的銷售毛利率來看，預估毛利率為 32%。

晶技 2021 年第一季營收為 33.11 億元，創新高，自給毛利率 35.5%，季增 5.3 個百分點，年增 5.7 個百分點，稅前盈餘 7.37 億元創新高，年增 1.43 倍，每股稅前盈餘為 2.38 元。晶技第一季因營運規模擴大，及有利的出貨結構，毛利率達 35.5%，創新高，優於法人預估的 31%，且為晶技自 2020 年第三季以來，連三季站上 30% 大關。

日系外資報告指出，在今年 5G, WiFi 6, IoT、電動車、自動駕駛輔助 (ADAS) 的需求下，晶技今年營業利益率將提升到 18.1%，較去年增加 3.5 個百分點， 不過實際上晶技營業利益率已衝高突破 2 成，達 20.75%，季增 5.85 個百分點，年增 7.95 個百分點。

晶技去年投入 15 億元資本支出完成擴充台灣平鎮廠、寧波廠及重慶產能，由於目前頻率元件設備採購前置期高達 8 個月，晶技在去年提前訂購 4 條生產線，預計第二季浙江寧波廠陸續完成安裝，將有助小型化頻率元件產品產能再提升。

晶技去年獲利寫新高，估今年 5G 應用產品出貨預估將成長 4 成，晶技並上修資本支出，由 22 億元提高為 25.9 億元，增幅 17.73%，瞄準 5G、網通及車用市場。