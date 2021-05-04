諾富特群聚延燒影響 台產防疫神單理賠件數衝至379件

國內近日因為華航機師、諾富特群聚染疫風暴持續擴大，金管會今 (4) 日統計，台產 (2832-TW) 之前賣翻天的防疫保單賣出 350 萬件；而台產晚間表示，因為只要隔離就可以理賠，理賠受理件數已達 379 件，該公司將盡速啟動理賠程序。

台產防疫神單因為只要付保費 500 元，收到隔離通知書就可以理賠 10 萬元，因此在 1 月底掀起搶購潮，金管會 2 月 18 日當時統計投保件數超過 300 萬件，但近期疫情升溫，投保件數已經超過 350 萬張。

保險局指出，台產保單銷量很大，先前已成立各區服務作業中心，持續進行核保出單事宜，目前仍未完成全數保單的核保出單，預定 6 月底前完成。

而理賠狀況，1、2 月時的部桃群聚感染之時，當時台產防疫神單雖然狂賣，但當時申請理賠件數僅有 5 件；隨著近期本土確診病例大幅增加，且此保單只要隔離就可以理賠，因此理賠件數已暴增至 379 件。

對於有民眾擔心，若尚未核保出單就被隔離，是否能獲得理賠，對此，台產表示，只要民眾的要保文件在 1 月 25 日下午 5 點的停止收件前送達者，保戶權益均已獲得保障，請民眾放心。