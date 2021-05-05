傳亞利桑那州要多建5座晶圓廠 台積電：依原計畫執行

路透 (Reuters) 周二 (4 日) 引述三位消息人士報導，台積電 (2330-TW) 將會擴大美國亞利桑那州投資設廠計畫，總計興建 6 座晶圓廠。台積電表示，設廠依原定計畫進行，首要任務是第一期順利量產，後續再視營運狀況而定。

台積電於去年 5 月宣布將投資 120 億美元，於亞利桑那州的鳳凰城設立 12 吋晶圓廠。不過三位消息人士透露，除了該廠外，台積電還計劃在亞利桑那州多蓋 5 座晶圓廠。

消息人士表示，計畫擴張是因應美國要求所做的決定，台積電內部計劃建置多達 6 座晶圓廠。台積電曾在第一季法說會上表示，計劃在未來三年內投資 1000 億美元以提高產能，但未透露細節。

為強化美國晶片生產能力，拜登政府正準備斥資數百億美元支持國內晶片製造。據現行美國法律，外國企業有資格獲得這些資金，但是最終能否取得仍是未知數。

一位台積電供應鏈消息人士說道，台積電表示未來三年內將興建共 6 座晶圓廠。另一位消息人士說，台積電在取得第一座晶圓廠土地時已確保有足夠的擴廠空間，如此一來便能擴建另外 5 座晶圓廠。

台積電表示，不評論市場傳言。不過，台積電總裁魏哲家上月在第一季法說會針對亞利桑那州廠進度曾表示，該廠正按照計畫執行，於今年動工，第一期廠房預計於 2024 年開始量產 5 奈米製程技術，月產能為 2 萬片。

魏哲家當時表示：「實際上，我們已經在亞利桑那州獲得大片土地增加靈活性。因此有可能進一步擴建，但首要目標是讓第一階段順利進行，然後視營運效率、成本經濟，以及客戶需求來決定下一步。」

當在法說會上問及擴廠是否因應美國要求時，魏哲家表示，由於不確定美方提出的要求確切意思，因此視第一期營運結果而定，只要有任何正式決定，將予以公開。