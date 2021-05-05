【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國財政部長的升息言論震撼市場，使恐慌指數 VIX 奔漲，美元上揚，引爆科技股拋售潮，儘管稍後否認升息是其建議或預測，美股三大指數仍收黑，僅道瓊微幅收紅，漲跌幅介於 + 0.06% 至 - 1.88%，其中那斯達克指數表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 0.5%，聯電 ADR 上漲 2.20%，特斯拉下跌 2.70%，蘋果下跌 3.94%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增下跌，短線仍有量價背離疑慮。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約 16,426 點附近)，壓力為 5 日線 (約 17,377 點附近)。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數下跌 3.07%，收在 202.45 點。短線支撐為 195 點附近，壓力為 210 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周二出現帶量長黑，前波強勢主流原物料族群全面重挫回檔，就台股技術面，連續出現三根帶量黑 K，加上外資期貨持續增加空單，短線上仍要提防回測季線，可靜待強勢股拉回季線附近量縮後再佈局，選股上可留意封測、金融及紡織、鋼鐵、塑化等原物料相關族群。

5. 全球晶圓代工龍頭 2330 台積電正計劃擴大在美國亞利桑那州的投資設廠計畫，將額外興建五座晶圓廠，也就是未來三年共將在美建造六座工廠，以回應美國的要求。對此，2330 台積電昨（4）日重申，亞利桑那州廠依原訂計畫執行，目前規劃月產能 2 萬片。

6. 彭博資訊報導，美國聯邦法院貿易法庭周一（3 日）裁定維持原判，包括台灣、南韓、印尼、巴基斯坦、巴西等國的 PET（聚乙烯對苯二甲）樹脂輸美沒有傾銷問題，確定不課反傾銷稅，讓國內 1402 遠東新、1409 新纖等 PET 廠鬆了一口氣。

7. 聯發科（2454）今年在全球智慧手機晶片市占率持續拉升，不僅將連續兩年完勝勁敵高通，並擴大與高通的差距，穩坐龍頭。單就 5G 手機晶片市占來看，聯發科今年年增率將近翻倍，成長性是所有同業之冠，隨著 5G 市占大爆發，聯發科將迎來強勁成長動能。

8. 半導體矽晶圓大廠 6488 環球晶圓昨（4）日舉行線上法說、公布第 1 季季報。受到多項因素影響，首季獲利創近 13 季低點，每股純益（EPS）為 6.18 元。法人看好今年營收「季季高」，挑戰連續賺進至少三個股本。6488 環球晶也預計發放去年下半年度的每股現金股利 10 元。

9. 國產建材 (2504) 受惠全台科技大廠動工激勵房市，及台商回流帶動全台工業區的擴廠效益，高端混凝土市場需求旺盛，首季集團合併營收、稅後淨利、EPS 均刷新歷年同期新高紀錄。

