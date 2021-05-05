〈零售迎母親節大檔〉網家報捷 PChome 24h購物客單價大增2成

網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物今 (5) 日指出，自 4 月下旬開跑母親節檔期後，業績明顯跳升，全站平均客單價相較去年同期大幅攀升 20%，並觀察到三大消費趨勢，包括疫情持續影響預算流向、質感居家生活品熱銷，以及保養品的需求和消費預算均顯著提升。

PChome 24h 購物指出，近一周已進入母親節採購高峰期，其中以按摩家電、智能家電和專櫃保養品最搶手，推升全站平均客單價年增達 20%。

從 PChome 24h 購物母親節檔期的消費大數據可看出，後疫情時代出現的三大趨勢變化，第一，過往民眾分配在國外旅遊的花費預算多轉往健康保健，使按摩家電的銷量年成長逾 1.5 倍，保健食品、智能穿戴裝置也繳出翻倍成績。

第二，由於民眾宅在家的時間增加，使 35-44 歲的女性偏好購買智慧美型家電，近期掃地機器人銷量年增近 50%；第三，戴口罩已成常態，使女性消費者對保養品的需求和花費預算均顯著提升，近一周專櫃保養品的銷量年增超過 80%。

法人則指出，儘管疫情趨緩，但線上消費的習慣逐漸養成，線上消費滲透率並無明顯下滑，網家今年主要成長動能仍來自於 B2C，預期今年網家 B2C 部門將維持雙位數成長。