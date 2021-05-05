〈母親節理財術〉照顧媽媽健康有三大基本標配 打造終身俸靠它

母親節將至，除了送禮、吃大餐，幫親愛的媽媽事先規劃健康與退休無憂的未來也很重要，保險業者紛紛針對媽媽提出投保建議，健康保障部分，實支實付醫療險、終身醫療險、長照險等是基本標配，而退休後，則可以靠利變型終身壽險提供穩定的退休金流。

台灣人壽提出從「壽險」、「醫療」、「意外傷害」、「癌症醫療」、「重疾特傷」及「長期照護」等六大保障面向出發檢視自身保障，建議不同世代的母親補強其保障缺口。

全球人壽也表示，媽媽作為全家的支柱，必須透過保險來補足風險缺口並檢視保障是否足夠。若以孩子成長階段來區分，可分為學齡期媽媽、空巢期媽媽 2 大族群，建議學齡期媽媽應該補強終身醫療險、實支實付醫療險等；永達保經也建議全職媽媽可以加強重大傷病險的保額及投保癌症險。

富邦人壽也提出重大傷病險、癌症險不可少；此外，還建議可投保計步外溢保單，鼓勵媽咪做好健康管理。

全球人壽進一步指出，若有餘裕，再考慮規劃長照險，以保障需要長期照顧的費用支出，避免家庭經濟陷入窘境。

此外，全球人壽表示，也可透過利變型美元還本終身壽險開始準備小孩的教育基金，考慮預算問題還可選擇長年期繳費來降低每期保費負擔。富邦人壽則補充，教育金理財首重穩定、成長性，利變型保險有機會藉由宣告利率獲得額外的增值回饋分享金，及早規劃，藉由時間複利效果，將可相對輕鬆地逐步累積子女教育基金。

至於進入熟齡的空巢期媽媽，全球人壽建議可以加購自負額型實支實付醫療險、長照險，面對退休金規劃，全球人壽和永達保經都建議投保利變型增額終身壽險。

全球人壽說明，除了擁有預定利率來保證最低的保障額度外，還有宣告利率機制，可隨市場環境有機會獲得增值回饋金，且利用回饋金購買增額保險，來增加自己的保障額度，亦可藉此加快保單價值準備金的累積速度，讓資產成長更快、更多。部分利率變動型壽險商品在繳費期間更提供高壽險保障倍數且繳費期滿後還能轉入年金險規劃，提供穩定的退休金流。

富邦人壽則建議媽媽們要有專款專用的概念，及早行動逐一豐足「養老」、「醫療」、「長照」與「責任」四大帳戶，例如，「養老帳戶」可規劃利變還本險，透過商品年年還本的特色，打造源源不絕的「終身俸」。