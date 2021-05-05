凱基銀取得首批社會責任債券發行資格 總額度7億元

為促進我國永續金融的發展及擴大我國永續發展債券商品範圍，櫃買中心將推出社會責任債券櫃檯買賣制度，凱基銀行今 (5) 日宣布，取得首批櫃買中心認證的社會責任債券發行資格，預計將於 5 月 18 日發行總額新台幣 7 億元金融債券。

凱基銀表示，本次社會責任債所募得資金將全數用於促進國內基礎生活設施、偏鄉建設、中小型及微型企業紓困、金融弱勢族群扶助、都市更新與危老建築更新等五大類社會效益計畫，積極運用核心職能促進社會永續發展的行動力。

櫃買中心 4 月 29 日公告並施行「永續發展債券作業要點」後，凱基銀行即以極高效率擬定社會責任債券投資計畫，於不到兩周的時間取得社會責任債券發行資格，成為首批取得首批社會責任債券發行資格者。

凱基銀行表示，預計於 5 月 18 日發行總額度新台幣 7 億元的金融債券，延續 2017 年擔任首批發行綠色債券發行銀行的永續金融理念，成為 2021 年中華開發金控推動永續經營的具體行動之一。

除了發行社會責任債，為了強化永續金融，凱基銀表示，辦理授信時將特別評估借款戶是否善盡環境保護、公司治理及企業誠信經營，藉以揮發金融影響力，鼓勵客戶攜手實踐企業社會責任。

凱基銀行總經理曹慧姝強調，中華開發金控已承諾 2045 年全資產組合 (Total Portfolio) 達到淨零碳排，身為集團的重要成員，凱基銀行除了積極推動永續金融，亦將持續投入再生能源發電相關計畫融資，截至 2020 年度累計減碳效益達 1497 萬噸，並設定未來三年整體再生能源授信金額年複合成長率達 5% 的目標。