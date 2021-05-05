宏捷科Q1純益年增逾1成攀五年新高 EPS 0.89元

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (5) 日公告首季財報，受惠手機 PA、WiFi 需求維持高檔，單季稅後純益達 1.75 億元，季增 21.67%、年增 10.67 %，為近五年單季新高，不夠因去年辦理現金增資股本放大，首季每股純益為 0.89 元。

宏捷科首季合併營收達 10.65 億元，季增 5.51%、年增 24.14%，毛利率 27.9%，季增 1.28 個百分點、年減 4.45 個百分點，營益率 18.65%，季增 0.3 個百分點、年減 3.99 個百分點，稅後純益達 1.75 億元，季增 21.67%、年增 10.67 %，每股純益 0.89 元。

宏捷科首季受惠 WiFi 產品需求維持高檔，加上手機市場回溫，帶動 4G 手機 PA 拉貨動能，據了解，5G 手機 PA 首季也開始小量出貨，展望本季，法人預期，在新產能逐步開出、漲價效應發酵下，本季營運將再優於首季。

產能規劃上，宏捷科持續進行擴產計畫，雖然短期受疫情影響裝機時程，但新產能可望從 5 月逐步開出投產，屆時月產能可望提升至 15000 片，下半年擴產計畫也將照既定計畫進行，年底月產能達 20000 片目標不變。

宏捷科 4 月營收達 3.74 億元，月增 0.96%、年增 35.39%，續創 2016 年 1 月以來、近 64 個月新高，累計今年前 4 個月營收達 14.4 億元、年增 32.09%。