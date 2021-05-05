長榮3月狂賺135億元 年增逾21倍 EPS 2.36元

繼貨櫃航商陽明 (2609-TW) 日前公布 3 月自結，長榮 (2603-TW) 今 (5) 日也在證交所要求下，首次公布今年單月自結，3 月稅後純益達 135.11 億元，年增超過 2100%，每股純益 (EPS) 2.36 元，單月獲利就逼近去年第四季獲利總額，也超越陽明 3 月稅後純益近 80 億元。

長榮公告，3 月合併營收 321.75 億元，年增 134.05%，稅後純益 135.11 億元，年增超過 2144.02%，每股純益 2.36 元，法人認為，以此推算，長榮獲利將與陽明 (2609-TW) 相當，單季 EPS 至少 6 元並上看 7 元。

陽明日前公布 3 月自結，單月稅後純益 79.41 億元，年增 2046.32%，每股純益 2.43 元。

法人認為，受惠遠洋線運價水準高居不下，貨櫃航商第一季將繳出史上最旺的表現，第二季隨著缺櫃現象未見舒緩，運價持續攀升，獲利有望超越第一季，緊接著第三季又將進入傳統旺季，長榮全年獲利寫新高紀錄應無虞。

就整體貨櫃海運市況來看，法人表示，航商未來為搶市占而重啟價格戰的機率低，產業秩序正持續朝正向發展。