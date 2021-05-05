可成Q1毛利率達31.8% 改寫9季新高 每股賺3.3元

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (5) 日公布第一季財報，隨著公司營運調整見效，毛利率持續回升，達 31.8%，改寫近 9 季來新高，獲利則因營收規模收斂，稅後純益約 25.1 億元，季減 81.9%，年減 35.9%，每股稅後純益 3.3 元。

可成第一季營收 126.3 億元，季減 32.4%，年減 28.3%，毛利率 31.8%，季增 1.7 個百分點，年增 7.4 個百分點，營益率 22.2%，季增 4.3 個百分點，年增 6.1 個百分點，稅後純益 25.1 億元，季減 81.9%，年減 35.9%，每股稅後純益 3.3 元。

可成指出，由於泰州子公司在 2020 年底出售，今年起不再列入計算，扣除去年同期泰州廠營收影響數後，首季營運表現符合公司預期。

展望第二季，可成坦言，儘管客戶需求略優於第一季，不過，受供應鏈缺料影響，營收較首季下滑，將持續密切觀察在家工作、學習需求的延續性、及缺料對於整體供應鏈供需的影響。

可成今年也提出新版股利政策，期望在公司轉型之際，除了將充沛現金有效運用投資併購外，也持續回饋股東，預計未來三年至 2024 年，每年預計發放每股 10 元現金股利，最終配發金額仍需由董事會與股東會決議。