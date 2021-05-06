〈能源盤後〉市場重估需求前景 原油收盤錯綜 WTI上漲 Brent下跌

週三 (5 日) 交易，原油收盤錯綜，WTI 原油期貨價格收低，但 Brent 原油期貨小幅收高。

儘管美國上週原油供應出現 1 月以來最大下降數據，但交易者仍重新評估石油需求前景。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「目前看來，有兩個價格的平衡點—美國原油庫存下降數據提供支撐力，而印度需求隱憂和不確定性依然存在。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 6 美分或近 0.1%，收每桶 65.63 美元，但盤中高點達 66.76 美元，FactSet 顯示為 3 月以來最高盤中價位。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 8 美分或近 0.1%，收每桶 68.96 美元，盤中高點達 69.95 美元。

由於市場預期歐美經濟復甦將帶動更高的石油需求，激勵原油週三早盤走勢，接著 EIA 報告顯示上週美國原油庫存大幅下降，但 WTI 卻在收盤前轉跌。

隨著新冠感染率下降，美國幾個州已經取消或計畫在未來幾個月放寬防疫限制。疫苗接種狀況改善，加上旅行限制放寬，這也促使市場樂觀看待歐洲燃料需求。

儘管如此，印度醫療系統仍因爆量病例而崩潰，就算實習醫護直接上前線仍無法消化病患，且病床與救命氧氣等公共衛生資源匱乏使情況更加惡化。

Tyche 資本顧問公司執行董事 Tariq Zahir 表示，「病毒是超不安定因素，印度必須花一段時間才能復甦。再加上 OPEC 打算增產，可能會吸走未來幾個月的能源市場一些動力。」

美國庫存報告

EIA 週三公布，上週 (4/30 止) 美國原油庫存下降 800 萬桶，為 1 月以來最大單週下降程度。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 390 萬桶。API 週二則公布上週 美國原油庫存下降 770 萬桶。

「煉油廠高運行率以及高出口量，導致原油庫存大量下降。隨著煉油廠為迎接駕駛夏日旺季做準備，煉油活動只會從現在開始增加，而亞洲需求將是未來美國石油出口的支撐力。庫存下降程度太吸睛了。」

與此同時，EIA 報告也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存本上週增加了 20 萬桶。

EIA 報告指出，汽油上週供應量增加 70 萬桶、蒸餾油供應量減少 290 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期汽油庫存下降 50 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

Zahir 表示，汽油價格可能會持續上升，增加未來幾日和幾週的消費者負擔，「這可能隨著時間推進，加上 OPEC 開始向市場增產，會開始看到需求衝擊。」

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