北美航線需求持續暢旺 馬士基：航運現況將持續至Q4

航運龍頭馬士基 (Maersk) 周三 (5 日) 表示，預計今年第一季「異常強勁」的表現將持續至下半年，主因於從中國到美國的貨櫃運輸需求旺盛。此外，蘇伊士運河擱淺對航運造成的影響，預計下個月便會緩解。

馬士基執行長 Soren Skou 表示：「現階段的情況是，我們的客戶試圖滿足非常高的潛在終端需求，同時又要重建庫存水位。」馬士基處理全球約 2 成貨櫃吞吐量，公司表示全球沒有足夠的船隻來滿足激增的需求，導致運費飆上歷史新高。

大型零售商和生產商，諸如 Puma、Signify (前身為飛利浦照明) 等都表示，港口壅塞、貨櫃短缺以及蘇伊士運河擱淺，已導致亞洲生產的產品向主要市場的運輸出現問題。

今年至 3 月，北美進口中，來自亞洲的商品增長 40%，Skou 表示，貨輪現在要在洛杉磯港外等待 16 天才能卸貨，對客戶而言茲事體大，需要一些時間才能舒緩。

Skou 說，馬士基會撥出資金購買更多的貨櫃，但沒有計劃訂購更多的船隻，此外，蘇伊士運河擱淺事件造成貨運的延誤預估下個月將能解決。

馬士基上周將其全年息前稅前折舊及攤銷前淨利 (EBITDA) 財測從 85 億美元至 105 億美元上調至 130 億美元至 150 億美元，且今年全球貨櫃需求成長預測從 3%-5% 上調至 5%-7%。

Skou 對今年獲利狀況感到樂觀，他表示，預計目前航運的動態將持續到第四季。

馬士基周三公布完整第一季財報，營收成長 30%，稅息折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 增長一倍以上，達到 40 億美元。

該公司表示，自由現金流水位高，因此加快目前的 16 億美元庫藏股回購計畫，並啟動新的 50 億美元回購計畫，預計於 2023 年結束。