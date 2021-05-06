【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 因美國財長葉倫否認升息說，加上經濟數據與財報利多，週三科技股回穩，美股四大指數收盤漲跌幅介於 - 0.37%~+0.29%。期中，MU、NVIDIA、高通、谷歌、APPLE 微幅上揚；台積電 ADR 上漲 0.02%、日月光 ADR 下跌 2.397%、聯電 ADR 下跌 3.79%。

2. 周三台股開盤後，資金持續駐足於傳產族群，指數在平盤附近震盪整理。但一點過後亞股與電子股同步轉弱，指數由紅翻黑，最終下跌 90.34 點，跌幅 0.53%，收在 16,843.44 點。

3.OTC 同步走弱，收盤長黑棒跌破季線，目前技術指標偏弱，上方 210 點月線成為短期壓力。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收小黑 K 棒，短線在月與季線間震盪。

(2)、量能：5 日成交量為 4,588.25 億元，後續仍價量同步為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 188.57 億元；外資 - 144.82 億元、投信 + 2.23 億元、自營商 - 45.97 億元。

5. 顯示卡：以太幣強勢，顯示卡 2377 微星、2376 技嘉、2399 映泰、2465 麗臺、6150 撼訊等，股價一路震盪上揚，表現相對亮眼。

6. 航運：台股當沖人氣集中在航運類股，2603 陽明、2609 長榮、2637 慧洋 - KY 1Q21 挾獲利爆衝，周四整齊衝高，2617 台航亮出漲停。

7. 鋼鐵、有色金屬：銅價攀高，2009 第一銅股價創波段新高；此外，中國大陸宣布取消鋼鐵產品出口退稅利多，激勵 2002 中鋼、2014 中鴻、2031 新光鋼、2017 官田鋼等股價衝高。

8. 水泥：國內 4 月預拌混凝土每噸調漲 50 元，預計 5 月還要調漲 50 元，總計二次調幅將達 4％左右，激勵 1101 台泥、1102 亞泥、1108 幸福、2504 國產等震盪走高。

9. 金融：2881 富邦金與 2882 國泰金兩雄爭奪金控股王，週三股價震盪向上。

10. 操作策略：由於短線，價量與技術指標同步走弱，短線恐將陷入整理，但月線 16500 點的季線位置為中空分界，跌破前建議仍偏多看待。短線操作上，強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流，但個股操作慎防追高風險，中長期布局可留意拉回整理已久的 5G、DRAM、蘋概、網通等相關電子股。短觀察重點為美國財報週與國際氣候峰會結果，國內則有股東會與除權息。

11. 長榮驚人 3 月 淨利年增 21 倍：貨櫃航運產業景氣迎多頭榮景，全球第七大貨櫃航運公司 2603 長榮自結 3 月稅後純益 135.11 億元年增 21.44 倍，超越去年第四季 134.29 億元水準，然可轉債轉換增加股本，3 月每股盈餘（EPS）2.36 元，也緊逼去年第四季規模，賺錢速度驚人，營運「日進斗金」。由於上半年運價有望維持高檔，但極短線漲幅已大，建議以技術面操作為宜。

12. 宏碁 Q1 獲利 衝十年單季最賺：2353 宏碁第一季合併營收年增 46.5％、以 715.55 億元刷新 2015 年來同期新高，三率同步呈現年增表現，其中營業利益率 3.9％、亦站上歷年同期高點。單季稅後淨利 27.43 億元、稅後每股盈餘 0.91 元，創 2011 年第一季來單季新高紀錄。由於零組件在第一季有一波不小的漲幅，預期後續宏碁在產品更新時將反映成本上漲壓力、調整產品售價，有助其毛利率持續拉高。建議可偏多操操作。

13. 京元電 4 月營收逾 27 億 新高：測試大廠 2449 京元電 4 月合併營收 27.58 億元，連續 2 個月創下單月營收歷史新高。京元電去年受到美國華為禁令影響的空閒產能已在第一季順利補上，隨著 5G 手機晶片及 WiFi 6/6E 無線網路晶片強勁需求帶動，加上資料中心及 CMOS 影像感測器（CIS）等測試訂單湧現，京元電產能全線滿載並調漲測試代工價，預估第二季營收將續創新高，建議拉回買進。

