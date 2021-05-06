〈台股盤前〉波段跌800點、櫃買先破季線 止穩看兩大訊號

台股昨 (5) 日終場下跌 90.34 點，收 16843.44 點，5 月以來苦吞連三黑，波段回檔逾 800 點，櫃買指數率先跌破季線。美國財長葉倫澄清暗示升息，讓道瓊創新高，今天是否帶動台股反彈備受矚目，台股止穩要看融資減肥足夠、以及外資期貨空單出現回補等兩大訊號。

在三大法人進出方面，外資賣超 132.7 億元、投信買超 2.09 億元、自營商賣超 45.97 億元，合計賣超 176.6 億元。雖然外資在現貨大減碼，但在期貨淨空單有小幅減少 610 口至 3.8 萬口，後續空單是否可以持續回補，將成重點。

今天看盤重點，歐盟已宣示將在 2050 年達成淨零碳排，並透過開徵碳關稅來控制進口貨品的碳足跡。經濟部長王美花昨日表示，據目前掌握訊息，歐盟將會是優先針對高耗能產品，預料台灣銷往歐盟的鋼鐵、水泥、石化及造紙產業等會受影響。此消息是否對近日鋼鐵為首，領軍傳產股強勁表現的狀況帶來衝擊轉折，需要留意。

鴻海與國巨兩大集團擴大合作，昨日宣布合資設立新公司國瀚半導體（XSemi），初期鎖定功率與類比元件開發及銷售，以因應電動車等三大產業未來興起後的龐大需求。兩強攜手進軍半導體，對股價表現備受期待。

整體來說，台股自高點 17709.23 點回檔，波段回檔 866 點，跌破月線，日 KD 也呈現交叉向下，在美股見到反彈衝高情況下，大盤後續先看季線 16446 點重要支撐。