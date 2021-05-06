台積電南京擴廠導致緊張 南韓憂三星恐陷同樣處境

台積電 (2330-TW) 宣布擴大中國南京半導體廠的投資計畫，但是台積電的這項決定也造成台灣與中國之間的關係緊張，南韓媒體報導，也同樣擔心三星電子 (005930-KR) 在未來可能遭遇同樣處境。

台積電計劃在中國南京廠再砸 28.87 億美元，擴大 28 奈米製程產線，以緩解車用晶片短缺問題，然而，香港《南華早報》就在報導中提到，台積電的投資計畫加劇了兩岸之間的緊張關係。

這樣的情形，南韓也觀察到，根據韓國媒體《BusinessKorea》報導，有觀察家指出，三星電子未來也可能遭遇到類似情況。如果美國向中國施與更強大的反制力道，同樣與台積電從事晶圓代工的三星電子，很有可能會承受強大壓力，供應中國客戶晶片的相關業務，恐會遭到限制。

目前，三星電子在西安及蘇州分別設有 NAND 快閃記憶體工廠及封裝廠，西安廠區的第二座廠房如果如期完工，預計從 2021 年的中期開始、每月將可生產 13 萬顆 NAND 快閃記億體。

中國不斷向南韓政府施壓，要求在半導體及 5G 通訊領域合作。對南韓而言，中國是重要的出口市場。南韓 2020 年的晶片出口，中國市場就占了 4 成比例。