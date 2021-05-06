【聯邦投信】台股短線電子、傳產類股快速輪動，中長線多頭格局不變！

隨著疫情持續升溫，加上逢高獲利了結賣壓出籠，導致台股急跌，近兩日因電子股、部分傳產股尾盤急殺，傳產股撐盤有限，昨日 (5/5) 盤勢更是上下震盪超過 200 點，終場收在 16843.44 點，下跌 90.34 點，萬七得而復失，已連續 2 天失守月線！聯邦投信指出，造成台股短線承壓是因疫情等外在變數影響，但基本面仍保持良好狀態，預估短線仍為整理格局，電子、傳產類股將快速輪動，看好受疫情錯殺之航運、鋼鐵、IC 設計等類股；中長線來看在國際政策面、產業面及資金面支撐下，多頭格局不變。

盤勢走向待看疫情發展，半導體、航運族群平衡布局

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，在成交量持續創新高、當沖盛行、散戶融資大量增加的情況下，台股盤勢已相對不穩定，再加上疫情攪局，自上週華航機師到飯店人員皆陸續被判定確診後，其足跡被公布確認延伸至雙北地區，導致股市短線賣壓出籠。由於此次事件確診人數比部桃一事更多，且足跡擴散至人口稠密的雙北地區，影響性甚大，如能達 2-3 天皆為零確診，盤勢才會逐漸穩定，近期若有漲幅僅能暫時視為短線反彈，後續待觀望疫情發展。

針對國際局勢，林建良分析，國際疫情狀況除了印度以外之國家皆在可控範圍，後續仍保持觀察疫苗施打情況；而 FED 政策則因失業率問題尚不理想，故短期升息不易，預期 2022 年第一季才有縮表升息之機會，屆時股市可能出現先蹲後跳之格局。

產業方面，林建良認為，在基本面強勁下，電子、傳產兩大關鍵產業仍須平衡布局以免錯失投資契機，尤其看好載板、伺服器、IC 設計、航運、鋼鐵等相關族群。由於全球經濟正緩步復甦、需求仍維持強勁，半導體產業鏈皆維持熱絡，產品供不應求、價量齊升，如上游的載板族群受惠於美國晶片大廠之晶圓代工計劃需求帶動；而下游的伺服器族群則受惠於遠距教學及遠距辦公等異地備援需求帶動。另外，航運受惠於全球海運需求強勁，在 BDI 指數（波羅的海綜合指數）及貨櫃運價持續攀升之下，後市可期！

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