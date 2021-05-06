華邦電Q1純益大增3.5倍 EPS 0.4元 單季賺贏去年全年

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 今 (6) 日公告第一季財報，稅後純益 15.86 億元，季增 3.5 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.4 元，單季就賺贏去年全年，EPS 並寫下近 10 季以來高點。

華邦電第一季營收 213.25 億元，季增 4.79%，年增 84.65%，毛利率 37.56%，季增 7.16 個百分點，年增 13.43 個百分點，營益率 10.77%，季增 7.79 個百分點，年增 10.49 個百分點；稅後純益 15.86 億元，季增 3.5 倍，較去年同期轉盈，每股純益 0.4 元。

華邦電第一季受惠利基型 DRAM、NOR Flash 等主力產品市場需求強勁，加上漲價效益發酵，營收改寫上季寫下的單季新高，EPS 也攀近 10 季以來高點。

華邦電表示，目前市場需求強勁，產能維持滿載，第二季漲價效益可望更明顯，並預期 NOR 及 SLC NAND 供給吃緊情況，將持續至下半年。

華邦電 25 奈米微縮版製程研發近完成，將於第二季在台中廠試產，也會與客戶就產品驗證先展開合作，以便未來高雄廠完成裝機，生產良率就能拉升至一定水準。