軍公教明年調薪？財長：稅收無虞前提下可思考

我經濟成長動能強勁，讓軍公教調薪議題再度浮上檯面，對於軍公教有無機會調薪，財政部長蘇建榮對此表示，在稅收無虞的的情況下可以考慮。

根據行政院人事總處資料，軍公教上次調薪時間點落在 2018 年，現任副總統賴清德在 2017 年 9 月接掌閣揆時，拍板全國軍公教於 2018 年全面調薪 3%，如今隨景氣復甦，讓政府帶頭加薪議題再度受矚目。

立法院財委會今 (6) 日審查《財政紀律法》與《公共債務法》等修正草案，邀請財政部長蘇建榮、行政院主計長朱澤民共同列席備詢，針對軍公教是否調薪做前述回應。

民進黨立委吳秉叡質詢時提及，我經濟成長果實應該由全民共享，而軍公教也是國家的一份子，是否考慮將經濟成長的成果反映在軍公教待遇上？國民黨立委林德福也說，許多企業賺錢卻不調薪，政府是否應該帶頭，先幫軍公教調薪？

蘇建榮答詢時說，軍公教是否調薪要看整體的財政狀況，在稅收無虞的情況下可以考慮，這幾年中央政府的總預算歲出、歲入都有賸餘，在這情況下或許可以思考 (是否幫軍公教調薪)。

朱澤民則回應，調高基本工資對部分族群有幫助，以調高時薪來說，打工族就是立即受惠的一群人，至於軍公教是否調薪，行政單位會帶回去進行研究。