全家首季每股賺1.43元 創歷年同期新高

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (6) 日公布今年第 1 季財報，稅後純益 3.18 億元，年增 12.17%，每股純益 1.43 元，創下歷年同期新高。全家指出，第一季營運主要受惠本業便利商店的表現穩健，既存店日均銷售成長，以及會員經營及電商經濟有效助攻。

全家第 1 季合併營收 208.4 億元，季減 0.04%、年增 5.3%。全家指出，擺脫去年疫情衝擊，今年營收獲利雙成長，同時加速拓點，店數淨增 62 家，截至第 1 季，已達 3832 家；轉投資獲利挹注來自於支援本業的福比麵包、全台物流以及水平展開的餐飲事業。

觀察第 1 季營收成長，全家表示，整體鮮食業績年增 1 成，三大明星商品分別為 Let’s café、匠極滿系列吐司鬆餅麵包、Fami 霜淇淋，為營運穩定成長的引擎，尤其隨買跨店取服務與每月六號好咖日會員限定活動助攻下，皆有助養成熟客。

另一方面，全家自 2016 年起深耕會員經濟至今，會員占整體營收比重，自去年疫情後已穩定維持近 5 成。第 1 季 EC 包裹件數延續去年成長態勢，三大自有開店平台「好賣 +」「好開店」「好店 +」挹注穩定量能，已吸引近 30 萬賣家使用、交易筆數破千萬。

展望第二季，全家表示，進入傳統營運高峰，夏季型商品如現煮飲料、霜淇淋、輕食等將陸續推出話題新品，app 新服務如友善地圖功能預期進一步提升會員黏著，開通冷凍店到店、到府大量收件服務，以及開張專營冷凍商城等對應蓬勃的電商網購市場，皆可望持續點燃業績動能。