〈陸港盤後〉缺金流、買氣低 A股三指數齊跌 創業板指重挫逾3%

週五 (7 日)A 股三大指數出現黑色星期五行情，早盤開高後指數出現震盪，午盤則出現一波急殺，創業板指受創最重，指數大跌逾 3%，終場以最低點作收。

盤面上，原物料類股走勢相對強勢，加上銀行股撐盤，使得上證跌幅相對較輕。另一方面生技類股賣壓沈重，半導體、房地產類股呈現回檔，影響創業板指最深。

今日滬深兩市下跌帶量，成交金額達人民幣 8839 億元，較前一個交易日上升人民幣 84 億元。

港股方面，受到美股三大指數收紅，亞股全面開紅盤的激勵下，恒指開高走高，加上中國財新 PMI 數據優於預期，使得早盤恒指一度上漲約 250 點。銀行類股是港股早盤表現最為亮眼的類股之一，主要因為中國官方公布中港間「理財通」相關規定。

不過受到中國股市回檔的拖累，加上市場傳出中國證監會恐將緊縮中國企業赴境外上市腳步，而境外包含香港在內，導致港交所 (388-HK) 重挫，以及科技類股再度成為市場提款機，各項利空均成為拖累指數下滑的因素。

科技類股中，舜宇光學 (2382-HK) 跌幅最大，重挫 8%、快手 (1024-HK) 大跌 5.6%、華虹半導體 (1347-HK) 大跌 4.7%、中芯國際 (981-HK) 大跌 3.4%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.65%，報 3418.87 點；科創 50 指數大跌 3.53%，報 1263.9 點；深證成指下挫 1.95%，報 13933.81 點；創業板指重挫 3.46%，報 2910.41 點。

恒生指數小跌 0.09%，報 28610.65 點、恒生科技指數下挫 2.24%，報 7954.82 點，失守 8000 點大關。

北向資金進出方面，週五北向資金買超人民幣 3.8 億元，其中滬股通賣超人民幣 12.82 億元，深股通買超人民幣 16.63 億元。

法人觀點

招商證券分析，在流動性中性偏緊及經濟成長出現前高後低的大環境下，市場仍較難出現趨勢性的大漲現象。但自前期指數回檔後，估值修正使得指數風險較前幾個月相對安全許多，因此，5 月市場仍是投資人耐心調整持股結構的時間，無追高殺低。

