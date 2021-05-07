〈進出口統計〉產能吃緊+5G助陣 Q2出口值可望突破千億美元

在科技電子與傳產同步成長下，我國 4 月出口值為 349.6 億美元，創連 10 紅紀錄；財政部統計處處長蔡美娜表示，在疫情與新興科技需求帶動下，加上產能吃緊，上半年出口呈現淡季不淡，增幅可望創近十年最大擴張幅度，預估最快第 2 季，單季出口值就有機會達千億美元規模。

財政部今 (7) 日公布 4 月進出口統計，其中 4 月出口值 349.6 億美元，雖較前月略減 2.6%，但仍比去年大增 38.7%，累計前 4 月出口值為 1329.1 億美元，較去年同期增加 28%。

主要 11 項出口貨類中，受國際產能擴張、廠商積極回補庫存，帶動電子科技與傳產貨類需求同步成長，其中電子零組件單月出口值 135.1 億美元、年增 34%，資通訊設備出口值 47.1 億美元、年增 35.9%。

另外，包括塑橡膠、基本金屬單月出口值分別較去年同期增加 52.5%、40.7%，化學品與礦產品單月出口值也分別較去年同期增加 55.4%、1.3 倍。

蔡美娜表示，累計前 4 月包括電子零組件、資通訊與視聽產品都較去年同期增加 28%、29.8%，資通訊設備產品前 4 月出口值也較去年同期增加 31.2%，塑橡膠出口值年增幅達 4 成，基本金屬也有 2 成以上年增幅；另外，礦產品則較去年同期減少 8.2%。

蔡美娜分析，去年受疫情衝擊，在低基期效應下帶動出口大幅成長，創下 2012 年 11 月以來最大增幅，其中去年表現疲弱的傳產，隨著國際油價大幅彈升 2.6 倍，帶動傳產出口表現回升，單月出口表現年增幅高達 1.3 倍，與科技形成雙主軸，拉抬出口動能。

展望後市，蔡美娜分析，受疫情影響打亂產業淡旺季節奏，加上 5G 新興科技發展推波助瀾，在產能吃緊、需求擴張暫時無法緩解情況下，市場需求可望延續至明年上半年，預估 5 月出口規模仍可維持 300 億元以上的水準，年增率約落在 25% 到 31% 區間。

