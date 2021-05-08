停辦奧運？日本逾23萬人聯名請願 國際奧委會將召開會議

本屆奧運於今年 7 月 23 日東京開幕，但隨著主辦國日本延長東京都等多區緊急狀態至 5 月底，日本民眾要求奧運停辦聲浪不斷，國際奧委會週五 (7 日) 宣布將於將召 5 月 12 日舉行線上會議。

距離奧運會開幕還有約 11 週的時間，由於日本疫苗接種率低迷，醫療體系面臨第四波壓力，日本週五已將東京、大阪、京都和兵庫四區的緊急狀態延至五月底，還追加愛知和福岡兩區以積極防疫。

距離奧運會開幕還有 11 週的時間 (圖片：AFP)

週五國際奧會 (IOC) 發布聲明，該執行委會將在 5 月 12 日舉行會議召開線上會議，之後將向外界通報情況。

日本自民黨幹事長二階俊博週四稱，疫情若是發生進一步惡化，因應措施時表示，停辦今年夏天的東京奧運是可能的選項。

曾三度角逐東京都知事的律師宇都宮健兒 (Kenji Utsunomiya) 已發起向國際奧委會的請願，要求停辦東京奧運會，截至目前，日本已有超過 23 萬人聯名響應。

日本民眾要求奧運停辦聲浪不斷，日本和服商店老闆 Absumi Katsumi 受外媒採訪時表示，日本在疫情下拒辦奧運真是荒唐，若現在停辦奧運，日本將因做出正確的決定而備受讚譽，並且被歷史銘記。

日本逾 23 萬人聯名請願停辦奧運 (圖片：AFP)

世衛 (WHO) 緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 提到：「我們相信，國際奧委會、日本東京和日本政府將就如何最好地管理風險做出正確的決定，他們現在正在極其努力地工作，以確保對這些風險進行良好的管理。」

東奧籌委會 3 月已決定，海外觀眾無法入境現場觀賽，日本人國內觀賽者上限將延遲到 6 月再來確定。

國際奧委會 6 日宣布，美國製藥公司將無償提供新冠疫苗。日本奧運大臣丸川珠代稱，奧運會開幕前，將為超過 2000 多名日本參賽運動員、教練等人員接種疫苗。