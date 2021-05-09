投資人追求收益率 美元至少還會疲軟3個月

路透訪調的多數分析師認為，在投資人追逐收益率趨勢的影響之下，美元將維持疲軟至少三個月。



美元指數在第 1 季大漲近 4% 後，4 月下跌超過 2%，為四個月來最大單月跌幅，之後預料將不會持續升值。



路透在 5 月 3-5 日訪調 60 多名匯市策略師結果顯示，美元對主要貨幣匯率未來一年表現將維持弱勢，超過 70% 的策略師預估，美元匯率將維持疲軟三個月以上，其中 15 人更預期將保持弱勢超過六個月。



法國興業銀行外匯策略部門主管 Kit Juckes 說，美元正處於走軟趨勢，美國公債殖利率目前對強勁經濟數據的敏感度已降低，因為投資人大致已接受到聯準會（Fed）主席鮑爾將維持鴿派的訊息，美元匯率要到市場更熱烈討論 Fed 緊縮、及更加確信 Fed 升息時機時，才會獲得大幅拉抬。



80% 的受訪策略師也認為，未來三個月主導匯市的主要趨勢為追求收益率。隨著通膨預期大幅攀升、全球經濟展望改善，與商品相關、及新興市場貨幣今年來對美元都升值，這個趨勢預料未來一年都將持續。澳元匯率未來一年預估將升值超過 2%，挪威克朗預估將升值超過 3%，至於今年來已升值近 4% 的加元，則預估將貶值約 1%。



歐元對美元 4 月已升值近 2.5%，預估將維持升值趨勢，但未來一年的升速可能會放緩，未來三個月預料將升抵 1.2 美元，未來一年升至 1.22 美元。