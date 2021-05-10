【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 美國 4 月非農就業人口增加 26.6 萬，預期 99.8 萬，前值 77 萬。美國 4 月失業率 6.1%，預期 5.8%，前值 6%。美新增非農就業報告欠佳緩解了華爾街對通膨飆升和聯準會縮減購債的擔憂，美元下跌，上週五美股上漲，漲幅介於 0.66 至 1.49％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE 上漲 0.53%，台積電 ADR 下跌 0.15%，日月光 ADR 上漲 4.60%，聯電 ADR 上漲 3.54%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為 17,000 點至 17,100 點，壓力為 17,400 點至 17,500 點。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線震盪整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 198 點附近，壓力為 209 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩月線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為第一季財報優、4 月營收靓、2021 年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

5. 三星集團衝刺晶圓代工，在南韓大舉擴產，多項先進製程計畫近逼、甚至喊出比台積電（2330）更快的目標。三星規劃，因應高速運算與 5G 晶片等晶圓代工客戶需求，旗下南韓平澤新擴建的 5 奈米廠將在 6 月開出新產能，該廠區並力拚 4 奈米與 3 奈米在 6 月展開風險試產。

6.IC 設計產業 2021 年遭遇晶圓代工、封測產能不足，且進入下半年旺季後，IC 設計廠取得產能將更加嚴峻，不過，包括 3014 聯陽、3034 聯詠、6202 盛群、3227 原相等聯家軍由於具備聯電產能奧援先天優勢，雖然聯電下半年將調漲報價，不過供應鏈指出，聯家軍亦將成本同步反映給客戶，預期第三季價格將大漲 10～30％。

7. 聚鼎（6224）耕耘五年的三端保險絲（CLM）邁入收割期，大客戶明年擬包下一條線的產能，聚鼎今年 CLM 擴產幅度近三倍；此外，聚鼎 5 月開始併入 TCLAD 營收，兩大事業挹注動能，新聚鼎 2021 年營收可望暴增逾七成，相對於去年將展現強大的年增動力。

8. 貨櫃遠東 - 美東報價，每 40 呎櫃飆上 7,000 美元，來到 7,036 美元，業界大呼「這個價格太不可思議」，這波運價不斷飆漲，2603 長榮、2609 陽明兩大航商成為最大受惠者，貨攬業者則包括 2636 台驊、5609 中菲行及 2643 捷迅等雨露均霑。

