台股震盪走弱守住17200點 三大法人賣超8.86億元

台股今 (10) 日走勢受到壓抑，金融與傳產族群領軍撐盤，鋼鐵人、航海王成為交投重心，但電子股再度遭到摜壓，台積電、聯發科等權值股重摔，指數一度下探 17188 點，終場下跌 49 點，收在 17235 點，守住月線關卡，成交值 4902.15 億元，三大法人合計賣超 8.86 億元。

觀察籌碼面，外資上周五回頭買超 160 億元後，今天又轉為賣超 25.83 億元；投信與外資對作，買超 16.83 億元，為連 4 買；自營商則小買 0.19 億元，三大法人合計賣超 8.86 億元。

台積電上周五漲幅回吐，今日震盪走跌，終場下挫 1.6%，收 589 元，跌破短均；5G 手機終端銷售傳出雜音，OPPO、vivo 下修部分零組件訂單，衝擊聯發科股價表現，股價重挫逾半根停板，摔出千金股行列，終場收 979 元；大立光同步翻黑，再度摜破 3000 元關卡，終場跌 3.5%，收 2900 元。

電子股成為殺盤重心，IC 設計股跌勢深，包括聯詠、偉詮電、矽創、九暘等均大跌逾半根停板，瑞昱、力旺、譜瑞 - KY 等也有 2-3% 的跌幅；面板雙虎遭到調節，連袂重摔逾 4%；被動元件股漲多拉回，國巨、華新科股價下挫約 4%，禾伸堂、興勤、奇力新、凱美等賣壓都相當沉重。

大量資金轉進鋼鐵、航海族群，中鋼第一季財報亮眼，盤中漲勢逐漸放大，終場漲 9% 收 45 元，成交量將近 60 萬張，燁興、中鴻、燁輝、官田鋼、新鋼等多檔均亮燈漲停。貨櫃三雄也是盤面人氣指標，長榮衝破 90 元關卡，直奔漲停價 93.5 元，陽明、萬海接連亮燈漲停叩關百元大關，萬海以 101.5 元登上航運股王。

隨著台股進入除權息旺季，熱錢積極掃貨金融股，富邦金股價飆漲逾 8%，一度衝上 77.5 元，改寫新天價，終場收 76.6 元；國泰金同步大漲逾 5%，收 58.2 元；中信金、開發金、元大金、永豐金也有 2-3% 的漲幅，帶動上市金融類股指數終場勁揚逾 3%。