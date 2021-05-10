萬海4月營收續創高 長榮月減13%仍寫史上第四高

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (10) 日公布 4 月營收 277.49 億元，月減 13.74%、年增 95.2%，雖然跌落 300 億元大關，但仍寫史上第四高的紀錄，且為同期新高；萬海 (2615-TW) 受惠漲價效應，4 月營收達 149.39 億元，月增 16.18%、年增 178.9%，創單月歷史新高。

根據 SCFI 貨櫃運價指數來看，截至 7 日止，最新報價來到 3095，遠東至美東衝上 7000 美元，達 7036 美元，單周漲幅近 10%；遠東到歐洲運價每 TEU (20 呎櫃) 達 4678 美元，單周上漲約 1%；遠東到地中海運價每 TEU (20 呎櫃) 4803 美元，單周漲幅約 8%，運價全面創下歷史新高。

長榮以遠洋線為主要營運重心，4 月海運價格漲勢趨緩，加上之前的長賜輪擱淺蘇伊士運河事件，造成塞港、缺櫃問題雪上加霜，長榮 4 月營收走低，下滑至 277.49 億元，為今年以來最差表現，但相較去年同期仍大增 95.2%，且為同期新高，累計前 4 月營收 1177.02 億元，年增 104.19%，法人估 5、6 月將會恢復成長動能。

萬海主要經營近洋線，由於 4 月漲價效應發酵，帶動營收較 3 月成長，達 149.39 億元，月增 16.18%、年增 178.9%，改寫歷史新高，累計前 4 月營收 535.55 億元，年增 129.23%。

萬海證實，在中國地區已經通知客戶，自 5 月 22 日起運往亞洲各航點貨載每箱 (20 呎櫃) 運價調漲 300 美元，每大箱 (40 呎櫃) 調漲 600 美元，新加坡、巴生港與雅加達等主要港口每箱運價將破千美元，相關船公司都表示會跟進。