關注焦點：

5 月 10 日 (周一)

日本央行公佈 4 月貨幣政策會議摘要 (07:50)

今日重要經濟數據：

09：30 澳洲 3 月零售銷售月率 ‧ 預測 + 1.4%‧ 前值 + 1.4%

09：30 澳洲第一季零售銷售季率 ‧ 預測 - 0.4%‧ 前值 + 2.5%

15：30 英國 4 月 Halifax 房價月率 ‧ 前值 + 1.1%

15：30 英國 4 月 Halifax 房價年率 ‧ 前值 + 6.5%

16：30 歐元區 5 月投資者信心指數 ‧ 預測 14.0‧ 前值 13.1

XAU 倫敦黃金 - 金價突破千八關口，引燃新一波升勢

美元上周早段曾一度到走升，受美國財長耶倫關於利率的言論所提振，升至兩周高位，但隨著全球風險偏好改善，美元其後又告走軟。耶倫在周二發表的講話中表示，隨著更多美國總統拜登的經濟投資計劃開始實施，並提振經濟增長，利率可能需要有所上升，以防經濟過熱，雖然後來她嘗試淡化其鷹派評論，但即便是輕微地提及美國緊縮政策，在目前超寬鬆政策的大環境下，亦容易觸動到市場神經。至周五，美國公佈受市場矚目的 4 月就業報告，數據顯示，美國 4 月非農就業崗位增加 26.6 萬個，遠遠低於預估的 97.8 萬個的增幅，失業率報 6.1%，亦較預估的 5.8% 為弱。由於此前美聯儲主席鮑威爾一直認為，就業市場遠未達到需要開始討論縮減資產購買計劃的水平，故此，這份就業報告進一步引証了這一點，故在報告發佈後，美元顯著挫跌，美元指數觸及兩個月低位至 90.19 水準。

倫敦黃金於上周四明顯突破 1800 美元關口，並延伸明顯升幅至 1820 美元附近，由於金價之前多次上探亦未有突破，故今趟破位後亦展現出較猛烈的升勢；至周五，美元受到就業數據打壓，金價亦獲見進一步提振，升見 1842.90 美元的約三個月高位。技術走勢而言，由於金價已突破關鍵的阻力位，亦即突破近幾周的波動區間頂部，故此預料金價短線仍大有機會維持上試傾向，上延目標先可看至 200 天平均線 1850 美元，較大阻力指向今年 1 月底的高位 1875 以至 1800 美元關口。至於支持位則先回看 1812 及 1800，下一級看至 1780 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

4 月 26 日–1,021.70 噸

4 月 27 日–1,021.70 噸

4 月 28 日–1,021.70 噸

4 月 29 日–1,017.04 噸

4 月 30 日–1,017.04 噸

5 月 3 日–1,018.20 噸

5 月 4 日–1,018.20 噸

5 月 5 日–1,019.33 噸

5 月 6 日–1,019.33 噸

5 月 7 日–1,025.15 噸

5 月 7 日上午定盤價：1820.50

5 月 7 日下午定盤價：1836.55

倫敦黃金 5 月 10 日 – 5 月 14 日預測波幅：

阻力位： 1843 – 1869 – 1894 – 1932

支持位： 1816 – 1791 – 1765 – 1739

倫敦黃金 5 月 10 日

預測早段波幅：1822 – 1846

阻力位：1859 – 1874 – 1889

支持位：1815 – 1798 – 1783

XAG 倫敦白銀 - 銀價上試料受限

倫敦白銀方面，銀價在上周四升破 27 美元關口，至周五觸高至 27.66 水準。目前預計上方較大阻力在 27.80 以至 28.31 美元，關鍵將會直指 30 美元關口。不過，圖表亦可見到 RSI 及隨機指數正自超買區域出現回落，尤其周五疲弱的美國就業數據卻未有為銀價帶來明顯的提振，故需慎防短期銀價上行空間會稍為受限。下方支撐回看 27 以至 100 天平均線 26.11 美元，較大支撐看至 25.70 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

4 月 26 日–17,688.17 噸

4 月 27 日–17,688.17 噸

4 月 28 日–17,650.65 噸

4 月 29 日–17,650.65 噸

4 月 30 日–17,650.65 噸

5 月 3 日–17,650.65 噸

5 月 4 日–17,650.65 噸

5 月 5 日–17,643.70 噸

5 月 6 日–17,648.11 噸

5 月 7 日–17,627.83 噸

倫敦白銀 5 月 10 日 – 5 月 14 日預測波幅：

阻力位： 27.75 – 28.40 – 28.95 – 29.90

支持位： 27.05 – 26.45 – 25.80 – 25.20

倫敦白銀 5 月 10 日

預測早段波幅：27.15 – 27.75

阻力位：27.95 – 28.50 – 28.95

支持位：26.85 – 26.30 – 25.95

EUR 歐元 - 歐元守住 1.20 關口

歐元兌美元在 4 月份的升勢形成一道上升趨向線，而在上周五已出現明顯失守，並引延跌幅至 1.20 關口附近，配合圖表亦見 RSI 及隨機指數已告大幅走低，可望見歐元兌美元本周仍傾向繼續弱勢下行。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.1960，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1910 及 1.1860 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1810 的 250 天平均線以至 3 月低位 1.1702。至於上方阻力料為 1.2150，進一步參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2150 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1960 - 1.1910 - 1.1860 – 1.1780

JPY 日圓 - 美元再衝擊 110 關口

美元兌日圓走勢，已見匯價持續上漲一個多星期，並接近 110 的心理關口，此前於四月中旬匯價正是無法扳回此關口而引伸其後的挫跌；另外，圖表亦見 RSI 及隨機指數已於超買區域橫盤多時，積聚著技術調整壓力。支持關鍵先留意上升趨向線 109 水準，進一步支撐看至 107.50 以至 100 天平均線 106.40，下一級參考 2 月低位 104.40。向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

預估波幅：

阻力 111.00 – 112.21

支持 109.00 – 107.50 –106.40

GBP 英鎊 - 英國央行維持貨幣政策不變，英鎊窄幅待變

英鎊兌美元走勢，匯價近月逐漸收窄幅波動幅度，至近日甚至 100 點度也沒有，似乎即將會引燃較明確的單邊走向。估計當前將繼續視 100 天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於 1.3775。另外，若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3775* - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 非農數據強差人意，美元挫跌

美元兌瑞郎方面，匯價上周跌見至 0.9003，創兩個半月低位。技術上，暫見匯價在 0.90 這個關口尚見獲得支撐，RSI 及隨機指數正處於超賣區域，加上 MACD 指標正傾向上破訊號線，或見美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意 0.92 水準，近三周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市終能破位，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2% 的回升目標看至 0.9180，擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9240 及 0.9295 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754。

預估波幅：

阻力 0.9200 – 0.9240– 0.9295 – 0.9500

支持 0.9000* – 0.8870 – 0.8754

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續，澳元受挫回跌

澳元兌美元走勢，圖表所見，RSI 及隨機指數處於回落，而 MACD 亦呈向下，並幾近跌破訊號線成利淡交叉，此為一個較強烈的轉勢訊號。目前向下關鍵料為 25 天平均線 0.77 水平，近三周澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看 0.7580 及 0.75 水準。至於向上阻力預估在 0.7780 及 0.7820，關鍵指向 0.80 關口。

澳元兌日圓方面，匯價自三月底以來橫盤於 83 至 85 區間，而圖表見 RSI 及隨機指數剛自超買區域回跌，而匯價剛在上周就觸高 85 水準不破，故此，需慎防澳元兌日圓短期正醞釀調整壓力。當前支持繼續留意區間底部 83 水準。以黃金比率計算，38.2% 的回吐水準為 80.75，50% 及 61.8% 的回調幅度分別為 79.30 及 77.80 水準。至於向上較大阻力預估在 3 月高位 85.44 以至 87.30 水準。

預估波幅：

阻力 0.7780 - 0.7820 - 0.8000*

支持 0.7700* – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 強勁就業支撐紐元，但美升息疑慮料造成壓制

技術走勢而言，紐元兌美元自 3 月下旬以來持續走升，至上月底觸高至 0.7286 之後掉頭回落，至今已回落至 0.72 水準下方；而技術圖亦見 MACD 指標正向下迫近訊號線，大有機會形成利淡交叉，或見紐元兌美元將會迎來新一浪下跌走勢。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，接近於周二所及的低位，若擴展至 50% 及 61.8% 的幅度將會分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6850 水準。阻力位參考三月高位 0.7268，進一步看至 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 美元復再走穩，憧憬樂觀數據表現

美元兌加元方面，雖然匯價未見有大幅反彈，但近四個交易日窄幅徘徊於 1.2260 水平之上，至於圖表亦可見 RSI 及隨機指數已陷於超賣區域接近兩周時間，更剛開始呈回升，故在匯價短期若一再守住此水準，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看 10 天平均線 1.2380 及 1.25 水準，關鍵則預料為 100 天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於 1.2640 水平。而下方支撐一方面亦要留意 2018 年低位 1.2246，關鍵支撐將會指向 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1685。

預估波幅：

阻力 1.2380 - 1.2500 - 1.2640

支持 1.2260* – 1.2246 – 1.2000 – 1.1685

CL 紐約期油 - 油價持平，儘管美國原油庫存降幅大於預期

技術圖表所見 SI 隨機指數剛自超買區域呈回落跡象，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 64.30 及 25 天平均線 62.10，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至 60 美元關口。阻力料為 66.80 及 68 美元，下一級看至 70 關口。

預估波幅：

阻力 66.80 – 68.00 – 70.00

支持 64.30 – 62.10 – 60.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)