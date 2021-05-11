5月布局台股高股息基金 有甜頭

5 月逐漸進入台股除權息旺季，台灣上市公司近 4 年現金股息發放率高達 7 成以上，加上分析師估計 2021 年台股股息殖利率高達 4％以上，不僅優於全球平均水準，在亞股中亦高居第一，在目前全球低利化時代下，台股高股息優勢對國際資金及法人吸引力大幅提升。台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，全球央行及政府寬鬆政策不變，台股擁有 4% 高股息殖利率優勢，有利低檔支撐買盤，據歷史經驗顯示，5 月布局台股高股息基金，可同時參與填息及資本利得上漲機會，資產配置勝率可望大幅拉升。

劉宇衡指出，目前全球基本面持續正向，在總體經濟方面，全球 PMI 數據向上攀升，尤其二大經濟體中國及美國持續維持在榮枯線上的熱絡水準，亦帶動新興市場的成長力道。隨著美國基礎建設計劃、全球解封加速經濟流動、企業支出上升等正向循環，可望趨動未來數月 PMI 數據保持強勢。半導體產業是主要領頭羊，外資在 2021 年度連續第三次調高今年全球資本支出，除台積電之前預告三年內資本支出至少 1000 億美元以外，英特爾的晶圓代工計劃也提到至少增加支出 200 億美元在相關廠務建設及設備，台灣為全球重要半導體供應鏈，受惠程度大，台股可望呈現震盪趨堅上攻行情。

劉宇衡指出，雖然台股中長多行情看好，但短線需留意一些變數，包括：一、目前投入及產出物價兩者均已達到 20 年來最高數值，通膨隱憂仍在；二、目前半導體的資本支出密集度已高於 2008 年金融海嘯，並開始接近 2000 年當時科技泡沫時的數字，故後續市場對於重覆下單等議題將會更為敏感。由於台股短線漲多，任何雜音將使震盪加大，因此，在類股操作上，建議朝利基成長型、高股息等防禦性佳的個股優先布局，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，看好半導體相關、汽車零組件後市表現。

【上述個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本基金未來之必然持股。】

台股股息發放比例及殖利率領先全球

資料來源：台新投顧, 2021 年 4 月

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