【日盛投顧】指數帶量回測季線

◆盤勢分析

1. 美股科技股重挫回檔，加上本土疫情持續增溫，使得周二台股遭遇到龐大的賣壓湧現，加權指數出現跳空長黑摜破月線並回測季線，另外 OTC 指數跌幅更是比集中市場來的大，收盤再度失守跌破季線，終場加權指數下跌 652.48 點，跌幅 3.79%，收在 16，583.13 點，成交金額為 7，229.01 億元。三大法人合計賣超 - 544.21 億元：外資賣超 423.87 億元、投信買超 17.6 億元、自營商賣超 137.93 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量增下跌，短線仍有量價背離疑慮。

(2)、均線：下檔支撐為 16，200 點附近，壓力為 17，000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍要提防再探低點。

3. 櫃買指數下跌 4.4%，收在 193.04 點。短線支撐為 185 點附近，壓力為 200 點附近。

4. 台股選股方向可留意封測、金融、風電及紡織、鋼鐵、玻陶等原物料相關族群。

結構全面轉弱，僅玻陶逆勢收紅

1. 紡織：因上游原料嚴重短缺，而棉花價格大漲，對化纖形成替代需求，紡織族群整體 4 月營收亮眼，1455 集盛第一季獲利創下單季歷史新高，周二股價不畏大盤重挫，逆勢攻上漲停，1460 宏遠 4 月營收年增 1.2 倍，股價也同步攻上漲停，短線上資金仍有機會聚焦此類股的機會。

2. 玻陶：由於中國碳中和政策，二線玻璃廠將被淘汰，中國玻璃期貨指數近期狂飆，1802 台玻又為中國最大玻璃廠直接受惠，首季營運成長大躍進，稅後淨利 17.85 億元，同比已由虧轉盈，並創下同期新高，周二股價一度攻上漲停，再創波段新高。

3. 造紙：受惠國際紙漿持續上漲，從去年 10 月以來漲幅已逾 7 成，1905 華紙因紙漿低價庫存，加上今年以來漿價、文化用紙、特殊用紙持續調漲，周二股價不畏大盤大跌，股價盤中一度攻上漲停。

4. 防疫股：台灣本土疫情持續擴散，口罩股 1325 恆大、9919 康那香股價攻上漲停，除此之外清潔概念股 1732 毛寶也攻上漲停。

5. 操作建議：台股加權指數周二出現超過 7000 億的天量跳空長黑回測季線，就台股技術面，從四月下旬起在 17000 點之上，連續出現 3 次 6000 億以上的帶量收黑 K 棒，短線上上檔套牢量不可不防，可靜待量縮拉回整理後再佈局，選股上可留意封測、金融及紡織、鋼鐵、玻陶等原物料相關族群。