〈國內疫情升溫〉股東會防疫升級 嚴守室內百人、需擬備用場地原則

國內新冠肺炎疫情升溫，今 (11) 日本土案例高達 7 例，創下有疫情以來單日最多紀錄，中央防疫也升至二級警戒，攸關 1700 家上市櫃公司股東會的防疫指引也出爐！金管會晚間表示，股東會場地要擬定備用場地方案，若股東參與人數超過百人，要引導股東入備用會場。

6 月底前會有 1726 檔個股股東會，315 家將於 5 月打頭陣，以 28 日為大旺日，共有 115 家同日召開，31 日也有 65 家之多，據統計，今年有 12 個「旺日」，包括 5 月 28 日、6 月 10 日、11 日、16 日、17 日、18 日、22 日、23 日、24 日、25 日、28 日及 29 日全都達單日上限 90 家。

面對 5 月下旬至 6 月起的超級股東會旺季，卻遇上國內疫情又再度升溫，防疫自然得戰戰兢兢，金管會表示，為強化股東會防疫需求，根據集保結算所研訂「因應防疫召開股東會之作業指引」3.0 版，最基本的防疫措施是規定出席股東應全程佩戴口罩、配合量測體溫。如股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏 37.5 度，或耳溫攝氏 38 度者，禁止股東進入會場。

因應指揮中心最新發布防疫措施，金管會已請集保結算所加強宣導，提醒各公司確實擬定股東會場地的備援方案，並注意指揮中心發布室內及室外人數限制，當股東參與人數超過 100 人，應引導股東進入備用會場，並注意會場間的必要連線設備，以保障現場股東行使其股東權利。

金管會再次呼籲，投資人於新冠肺炎疫情期間，多採用電子投票來行使股東權利，如必須出席股東會現場，請確實遵守股東會指引及各公司防疫措施。