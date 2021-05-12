Palantir接受比特幣付款 考慮將加密貨幣納入投資選項

美國大數據分析公司 Palantir Technologies(PLTR-US)周二 (11 日) 公布 Q1 財報，同時宣布將開始接受比特幣作為支付方式，並考慮將比特幣納入投資選項。

周二財報電話會議中，Palantir 首席財務長 Dave Glazer 宣布將接受比特幣付款，但未詳細說明投資比特幣的確切時間，僅稱該計畫仍在公司內部討論階段。

不過，Glazer 認為，從投資角度來看，Palantir Q1 調整後自由現金流高達 1.51 億美元，可作為比特幣或其他加密貨幣的投資籌碼。

Palantir 周二盤前公布 2021 年第 1 季營收達 3.41 億美元，年增 49%，淨虧損 1.23 億美元，較去年同期翻倍，但調整後 EPS 報 4 美分，符合市場預期。

展望未來，Palantir 估第 2 季營收達 3.6 億美元，年增 43%，並預計 2021 年至 2025 年間，平均每年營收至少增長 30%。

公布財報後，Palantir 盤中股價一度跌超 7%。截稿前扭轉稍早跌勢，強彈 7.5% 至每股 19.86 美元。