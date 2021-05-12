〈能源盤後〉市場關切汽油需求與美東油管復原進展 原油拉鋸收高

週二 (11 日) 交易，原油期貨價格收高，係因美國部分地區飽受燃料短缺之苦。美東 45% 輸油管道系統運營商 Colonial Pipeline 上週末遭駭客攻擊後暫停運作，目前正戮力本週末前恢復系統。

Energy Aspects 長期分析主管 Matthew Parry 表示，「交易時間原油價格一直在小跌和上漲間徘徊，部分原因是市場意識到管道不會長期關閉。」

「路易斯安那州和德州東部的一些煉油廠大部分產量靠該油管運輸，現在可能會有幾天削減運行率高達 20% 以控制庫存，因為該油管無法接收石油產品。」

「但有鑑於減產的持續時間有限，且美國石油產品庫存水位適宜，如果短缺的持續時間很短，那麼這次的攻擊可能不會讓石油產品期貨價格大幅上漲。」

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 36 美分或近 0.6%，收每桶 65.28 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 23 美分或近 0.3%，收每桶 68.55 美元。



Sevens Report Research 的共同編輯 Tyler Richey 表示，如果本週末前，該油管無法恢復運作，「我們可能會看到汽油價格短期內呈現拋物線走勢，因為已有報導稱美國東南部消費者出現了恐慌性購買行為，且加油站的燃料都賣光了。」

在此情緒推動下，汽油期貨價格走高。

6 月交割的汽油期貨價格上升 0.3%，收每加侖 2.14 美元。

Gas Buddy 分析師 Patrick De Haan 在推特上表示，該油管關閉的消息激起了汽油需求，從佛州到維吉尼亞州均有一些加油站燃料水位偏低或耗盡。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 指出，週二原油價格有一陣子走低，儘管以色列有一些暴力衝突事件，通常這會激起風險溢價，以及石油出口大國科威特一處油田週一發生火災，該油田屬全球第二大油田，報導稱火災造成 2 人受傷，但不影響生產。

OPEC

OPEC 週二維持 2021 年全球石油需求成長預期不變，但下修對非 OPEC 產量前景的預期。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 認為，整體來說，近期油價而言，大多數交易者聚焦實體市場的發展，這限制了當月價格的上漲。「上週美國非農就業報告非常令人失望，這讓需求樂觀情緒承壓，本週因為油管關閉而使亞瑟港的原油蒸餾裝置空轉，顯然讓原油立即需求承壓。」

其他能源商品交易

6 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.2%，收每加侖 2.04 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上升 0.8%，收近每百萬 Btu 2.96 美元。

EIA 報告

EIA 週二月報預期，今年 WTI 原油均價為每桶 58.91 美元，而 Brent 原油均價為每桶 62.26 美元，兩者均與上個月的預期無異。EIA 上修明年兩者均價 0.4%，分別調升至 56.99 美元和 60.74 美元。

針對天然氣，EIA 代理主管 Steve Nalley 表示，「EIA 預期液態天然氣 (LNG) 出口量和國內天然氣消耗量的成長會超過國內產量的成長。」亨利港天然氣今年均價在每百萬 Btu 3.05 美元，較 2020 年提升 50%。

EIA 也預期，今年夏季 (4-9 月) 美國汽油平均消耗量近 900 萬桶 / 日，較去年同期增加 120 萬桶 / 日，但仍較 2019 年的夏季少了 60 萬桶 / 日。

EIA 週三將發布上週石油庫存報告。根據普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週 (5/7 止) 原油庫存減少 410 萬桶、汽油庫存增加 70 萬桶、蒸餾油庫存下降 200 萬桶。