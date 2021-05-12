〈力旺法說〉多款產品進入量產 今年12吋權利金將首度超越8吋

矽智財業者力旺 (3529-TW) 今 (12) 日召開法說會，展望全年，董事長徐清祥看好，受惠 TDDI、OLED、ISP、DRAM 以及 Switch 等產品陸續進入量產，12 吋權利金貢獻加速，加上其銷售單價提升，預計年底前，對公司營收貢獻將首度超過 8 吋。

此外，繼 28 奈米後，徐清祥表示，第一季 16 奈米以下的應用也已進入量產階段，並開始貢獻權利金，同時 7 奈米產品也將在下半年量產，有助權利金成長。

徐清祥看好，12 吋應用涵蓋多媒體、網通相關產品，如 TDDI、OLED、WiFi 6、藍芽、乙太網、TWS(真無線藍芽耳機) 等，應用市場遠大於 8 吋，看好力旺在 12 吋的滲透率仍低，未來成長空間仍相當大。

展望後市，徐清祥指出，力旺第一季已完成 155 個案件的設計定案 (Tape out)，再創單季新高，顯現客戶對公司 IP 的需求相當強勁，尤其 12 吋方面，力旺開發的 6 奈米、5 奈米加強版晶片，皆會在今年完成可靠性驗證，5 奈米加強版更會在今年進入量產。

力旺第一季營收、獲利全飆新高，營收達 5.97 億元，季增 20.1%，年增 43.6%，毛利率 100%，營益率 56.59%，季增 9.2 個百分點，年增 9.9 個百分點，稅後純益 2.93 億元，季增 51.5%，年增 65.8%，每股稅後純益 3.93 元。

細分權利金、授權金，力旺第一季仍以權利金為主要營收，業績季增 22.7%，年增 35.8%，營收比重達 70.3%，授權金業績也季增 14.6%，年增 66.3%，營收比重約 29.7%。