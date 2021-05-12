應華精密首季營運虧轉盈 每股純益0.31元

應華精密 (5392-TW) 今 (12) 日公布今年第一季財報，稅後純益 5143 萬元，較去年同期由虧損轉盈，每股純益 0.31 元。

應華精密 2021 年首季營收 27.96 億元，毛利率為 16.53%，季增 0.04 個百分點，年增 0.82 個百分點，稅後純益 5143 萬元，較去年同期虧轉盈，也較去年第四季大幅成長，每股純益 0.31 元。

應華精密因子公司第一化成 (IKKA-KY) 專攻日系汽車供應鏈，受惠今年此波車用晶片缺貨潮，豐田 (TOYOTA) 汽車因供應鏈管理得宜，無斷鍊風險、並加速擴張，2020 年銷量已超越福斯，奪回全球最高汽車製造商銷量寶座；豐田也於上月發表「bZ4X」純電 SUV，進軍電動車市場，帶動第一化成第一季表現亮麗。

應華主管表示，2021 年第一季股市環境仍維持上揚格局，轉投資創投公司也帶來部分獲利。

展望今年，應華精密除第一化成持續深耕日系電動車市場，拓展營運，集團內各公司也持續穩定發展，預期將可擺脫去年虧損、重拾獲利，不過在疫情影響下，公司仍將保持謹慎態度，應對後續市場發展，並找尋更多成長機會。

應華精密旗下子公司第一化成日前經證交所同意上市申請，預計 5/31 正式掛牌交易，第一化成成為日本企業來台上市第一家。

應華在集團一連串布局中，也規劃日本 Sol-plus 公司上市櫃計畫，日本 Sol-plus 主要以車用零組件為主，近年打入日系電動車用馬達線圈核心，將依循第一化成來台上市模式。