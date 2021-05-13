〈能源盤後〉下半年需求前景強勁 原油登今年3月以降最高點

週三 (12 日) 交易，原油期貨價格登 3 月以來最高收盤價，係因今年下半年的需求前景正面提振，加上數據顯示美國原油庫存下降。

交易者也留意美國東南部汽油短缺的情形，係因美東 45% 輸油管道系統運營商 Colonial Pipeline 上週末遭駭客攻擊後暫停運作，目前正戮力本週末前恢復系統。

國際能源署 (IEA) 公布月報，稱石油過剩的情形在疫情期間迫使 OPEC 減產應對後，已經幾乎恢復到正常水準。

IEA 下修今年需求成長的預期，以反映今年上半年需求較預期疲弱的情形，但維持對下半年的需求預期不變，並預計全球石油需求在今年年底之前將返回疫情前的正常水準。

週二 OPEC 甫發布月報，同樣維持對 2021 年樂觀的需求成長前景未變。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，對原油價格的情緒受到非常正面的 IEA 報告提振，該報告表明，所有主要石油消費國的需求前景強勁，包括中國和美國。美國的需求狀況「看起來確實強勁，道路交通流量增加、旅館預訂量和航班全都很穩定紮實，準備迎接陣亡將士紀念日連假和夏日旅遊旺季。」

EIA 週三報告顯示，過去 4 週汽車汽油產品供應量 (需求的代表數值) 平均 890 萬桶 / 日，較去年同期增加了 41%。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 80 美分或近 1.2%，收每桶 66.08 美元。道瓊市場數據顯示，這是自 3 月以來最近月契約最高收盤價。

Potomac 資金管理公司資產組合經理人 Dan Russia 表示，從技術交易的角度來看，WTI 原油價格的阻力位在 67 美元，所以如果向上突破將是漲勢融合鞏固，並開啟邁向接近 75 美元 2018 年高點的大門。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 77 美分或近 1.1%，收每桶 69.32 美元，同樣創 3 月來最高收盤價。

EIA 報告

EIA 公布，上週 (5/7 止) 原油庫存減少 42.7 萬桶。根據普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週原油庫存減少 410 萬桶。API 週二公布上週原油庫存減少 250 萬桶。

EIA 報告也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存本週減少了 40 萬桶，但國內石油總產量增加 10 萬桶，達到每日 1100 萬桶。

EIA 報告指出，上週 (5/7 止) 汽油供應量增加 40 萬桶、蒸餾油供應量下降 170 萬桶。據普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週 汽油庫存增加 70 萬桶、蒸餾油庫存下降 200 萬桶。

6 月交割的熱燃油期貨價格上升 1%，收每加侖 2.16 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格上升 1.4%，收近每百萬 Btu 2.07 美元。

零售方面，截至週三下午，常規無鉛汽油均價自一週前的 2.945 美元上升至 3.015 美元，根據 GasBuddy，這次自 2014 年來首次突破 3 美元關卡。

Colonial Pipeline 系統遭駭後續

美國東南部越來越多加油站的汽油耗盡。燃油價格追踪服務 GasBuddy 分析師 Patrick de Haan 在推特上表示，截至週三上午，夏洛特市大約 71％加油站和亞特蘭大市大約 60％加油站的汽油已經耗盡。

ING 大宗商品策略部門主管 Warren Patterson 表示，「雖然長時間中斷會讓成品油價格上漲，但可能開始讓原油價格承壓，因為美國墨西哥灣沿岸的煉油廠恐因煉油產品庫存增加而被迫調降運行率。」

但 Velandera Energy 的 Raj 認為，因為油管關閉而激增的汽油需求「只是噪音，因為像這種短暫的脫位事件並非長期的石油生產或需求衝擊。」

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