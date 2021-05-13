〈貴金屬盤後〉美CPI過熱 推升公債殖利率、美元 黃金連2跌

週三 (12 日) 交易，黃金期貨價格收低，為本月迄今首次連續 2 日走跌，係因數據顯示美國通膨創 13 年來最大月度漲幅，推升美國公債殖利率和美元。

Altavest 管理合夥人 Michael Armbruster 表示，「CPI 數據火燙，推升長期公債殖利率，而這讓近期黃金多頭變得艱困，我們認為自此黃金有很多立即下行的空間。」

美國消費者物價指數 (CPI) 飆升 0.8%，創下 2009 年以來最大月度漲幅，過去一年來的通膨率自前月的 2.6% 跳升至 4.2%，創下 2008 年以來最高水準。

10 年期公債殖利率上升至近 1.67%，而 ICE 美元指數上升 0.6%。

過去 6 週黃金大多走漲，週一更登上 2 月以來最高水準，係因當時美元徘徊在 2 月以來最低水準。

然而，SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，在美國強勁的通膨數據公布後，黃金曾一度出現正面的小漲，接著金價就開始下跌。

「黃金通常被視為通膨的避險工具，所以一開始美國的高通膨數據提供了金價支撐力，但是通膨壓力上升後就激起了 10 年期公債殖利率和美元上升，這不利黃金。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 13.30 美元或近 0.7%，收每盎司 1822.80 美元。前一日收低近 0.1%。

根據 FactSet 數據，週一黃金收高 0.3%，登 2 月 10 日以來最高點。

7 月白銀期貨價格下跌 42 美分或 1.5%，收每盎司近 27.24 美元。昨日白銀收高 0.6%。

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，當前的 CPI 數據被視為「過熱」，係因 Fed 恐快速削減購債規模以抑制通膨的擔憂情緒，以及會在市場為其定價前就升息的預期心理。

「很明顯，失業獎勵措施導致勞動參與率下降，以及工資通膨上升，這些都在 CPI 數據內顯現出來，這激烈的數據不利黃金。」他說。

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