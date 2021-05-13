盤前財經大事搶先讀2021年05月13日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

股東會：聯致、宜新實業、光聯、易通展、沛亨

法說會：佳世達、美亞、晶碩、中租 - KY

美國 CPI 跳漲 期貨市場預估升息時機提前

美國周三 (12 日) 公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 出現逾 12 年最大漲幅，引發通膨失控焦慮，也使市場升息預期略為提前幾個月。閱讀全文...

拜登會晤國會領袖遭遇挫敗 共和黨全面反對加稅

週三 (12 日) 拜登政府正努力向國會協商以批准一項 2.25 兆美元的基礎建設案，以及一項 1.8 兆美元的美國家庭計畫，拜登與國會領袖討論將近 2 個小時後遭遇挫折。閱讀全文...

〈台股重挫千點〉止跌訊號看兩大指標 融資維持率等殺到 150% 再說

台股昨 (12) 日受到疫情嚴峻衝擊信心崩盤，一度回測萬五大關，止跌訊號為何大家都關切，法人提兩大指標，目前台股融資維持率為 167.69%，至少要殺到 150%；不只如此，兩座「護國神山」台積電、聯發科的止穩也是重要看點。閱讀全文...

降低群聚感染風險 財部拍板綜所稅申報期限延長至 6 月底

5 月報稅季碰上國內疫情升溫，財政部因應防疫需求，昨 (12) 日下午拍板，今年綜所稅申報期間比照去年，延長為兩個月，也就是說今年綜所稅申報期限將延長一個月至 6 月 30 日止。閱讀全文...

〈華碩法說〉首季毛利率攀峰 純益年增逾 10 倍 EPS 13.2 元

品牌大廠華碩 (2357-TW) 昨 (12) 日舉辦線上法說並公布首季財報，受惠遠距商機延續，加上部分產品漲價效應挹注，單季營運三率三升，毛利率衝 22% 寫新高，稅後純益 97.91 億元，季減 0.57%、年增 1002.59%，賺逾一股本，每股純益 13.2 元，寫歷年同期新高紀錄。閱讀全文...

〈力旺法說〉多款產品進入量產 今年 12 吋權利金將首度超越 8 吋

矽智財業者力旺 (3529-TW) 昨 (12) 日召開法說會，展望全年，董事長徐清祥看好，受惠 TDDI、OLED、ISP、DRAM 以及 Switch 等產品陸續進入量產，12 吋權利金貢獻加速，加上其銷售單價提升，預計年底前，對公司營收貢獻將首度超過 8 吋。閱讀全文...

掌握 35% 股權 南港副董趙國帥：不會放棄改變泰豐

南港 (2101-TW) 副董事長趙國帥昨 (12) 日表示，南港目前掌握泰豐 (2102-TW) 約 35% 股權，希望爭取更多股東支持，不會放棄改變泰豐。閱讀全文...