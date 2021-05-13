【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 由於關鍵的通膨數據顯示物價上漲壓力高於預期，導致科技股全面重挫，美股大幅下跌，收盤美股四大指數跌幅幅介於 - 4.2％~-1.99%。其中，AMD、NVIDIA、TESLA、APPLE 跌幅超過 2%；台積電 ADR 下跌 4.14%、日月光下跌 7.54%、聯電 7.47%。

2. 因台灣疫情再度升溫，周三台股開盤後連續前幾天的弱勢，以小低盤開出但隨即在平盤附近震盪，盤中再傳疫情失控消息，加權快速下殺最低至 15,165.27 點，但電子權值護盤與部分傳產轉強，收盤跌勢收斂，最終下跌 680.76 點，收在 15902.37 點。

3.OTC 同步走弱，盤中一度回測年線，收盤下跌 4.09%，收長下影線黑 K 棒，目前技術指標偏弱，上方 202 點十日線成為短期壓力。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收長下影線黑 K 棒，失守萬六大關。

(2)、量能：12 日成交量 7,794.99 億元，巨量長黑價量有轉弱之嫌。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 高檔向下。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 180.94 億元；外資 - 121.79 億元、投信 + 3.86 億元、自營商 - 63.01 億元。

5. 跌深電子：3228 金麗科、3661 世芯 - KY、6531 愛普、3653 健策、5269 祥碩等波段跌幅超過三成，市場防禦型資金轉進，股價開始出現轉強。

6. 權值電、金：大盤早盤超過千點，2330 台積電、2454 聯發科、3008 大立光、2881 富邦金等盤中拉高撐盤。

7. 生技、醫材、疫苗：台灣再傳多件確診案例，疫情逐漸升溫，相關的清潔股 1732 毛寶、1732 美吾華；口罩廠商 9919 康那香、1325 恆大、6504 南六；醫療器材的 4171 瑞基、9103 美德醫療 - DR；疫苗 6547 高端疫苗、4412 國光生；製藥 1760 寶齡富錦、6589 台康生技強勢漲停。

8. 觀盤重點：由於國內疫情升溫過快，引起市場恐慌，但台股已連日快速下殺，部分電子股乖離已經過大，建議不用過度追殺，但傳產個股則需看疫情變化應對。

9. 致新首季獲利創新高 每股純益 4.66 元：8081 致新首季合併營收為 21.84 億元，創單季新高，季增 9.1％，年增 34.6％；歸屬母公司業主淨利為 3.99 億元，也同攀歷史高峰，季增 44％、年增 70.5％，每股純益為 4.66 元。致新首季業績增長，主要反映因應成本上揚而調漲價格、產品組合持續優化等。由於高毛利產品銷售增加，也使得該公司單季毛利率，從去年第 4 季的 38％，在今年首季提升到 42％。同時，也因為上游晶圓代工漲價，該公司在產品售價上不得不反映成本，並評估若晶圓代工端的價格續揚，後續的報價也可能續有變動。

10. 防疫需求升溫 松翰營運續衝：5471 松翰公告 4 月合併營收達 5.48 億元、月成長 9.2％，改寫單月歷史第三高，累計 2021 年前四月合併營收為 19.35 億元，創下歷史同期新高，相較 2020 年同期明顯成長 39.5％。因此法人看好，松翰 2021 年第二季合併營收有機會一舉挑戰單季新高水準，且隨著 MCU 價漲效應，第三季亦有機會再戰新高，全年合併營收可望達到雙位數成長。松翰去年全年每股賺進 6.11 元，日前董事會已通過今年擬配發 5.7 元現金股利，以 12 日收盤價 86.8 元計算，隱含現金殖利率達 6.56％。

