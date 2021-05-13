炎洲Q1轉盈EPS 1.83元 單季賺贏去年全年

膠帶大廠炎洲 (4306-TW) 今 (13) 日公告第一季財報，在本業需求回穩，加上業外處分土地收益挹注下，單季稅後純益 9.94 億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 1.83 元，賺贏去年全年的 1.51 元。

炎洲第一季營收 39.38 億元，年增 25%，毛利率 16.25%，季增 0.14 個百分點，年增 1.89 個百分點，營益率 6.49%，季增 1.78 個百分點，年增 4.26 個百分點；稅後純益 9.94 億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益 1.83 元。

炎洲第一季受惠新冠肺炎疫情趨緩，帶動經濟活動回穩，包材需求因此攀升，加上業外處分林口土地收益挹注，單季賺贏去年全年。

炎洲董事會今日也通過，調高今年股利政策，每股擬配發現金股利 0.62 元、股票股利 0.62 元。

展望後市，炎洲看好，包材業績將因後疫情時代零接觸商機持續攀高，產業成長趨勢不變，另一方面，相中東南亞市場對 PVC 膠帶需求龐大，在越南著手建置的 PVC 膠帶產能，預計今年第三季錢可望投產，貢獻營運。

炎洲也持續推進資產開發事業，董事會今日通過斥資 3.9 億元，購入新北市塭仔圳重劃區千坪土地，該區配合國家重大建設，將全面檢討土地使用、公共設施、交通系統需求，透過市地重劃推動大規模都更，開闢公共設施，後續發展潛力及增值性可期。